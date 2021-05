Jetzt gibt es neue Technik für die Wehren von Falkenstein/Harz

Zu den in diesem Jahr geplanten Straßenbauarbeiten gehören die im letzten Abschnitt der Langen Straße in Pansfelde mit einem Umfang von 149.400 Euro

Falkenstein/Harz - Investitionen mit einem Gesamtumfang von 2,7 Millionen Euro sind in diesem Jahr im Haushalt der Stadt Falkenstein/Harz geplant, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Fließen soll das Geld in insgesamt 104 Vorhaben, erklärten Bürgermeister Klaus Wycisk (CDU) und die Leiterin der Finanzverwaltung, Stefanie Kruse.

Zu den geplanten Investitionen gehört der Kauf von Technik für die freiwilligen Feuerwehren: für die Ortswehr Meisdorf ein Löschfahrzeug LF 20 für 420.000 Euro – ohne Förderung – und für die Ortswehr Ermsleben ein Tanklöschfahrzeug für 400.000 Euro, unterstützt durch das Land mit 150.000 Euro Fördergeld. Eine Förderung in Höhe von 107.000 Euro gibt es auch für die technische Ausrüstung der Wasserwehr, für die insgesamt 134.000 Euro veranschlagt sind. Gekauft werden sollen unter anderem Hochleistungspumpen.

Angestrebt wird eine Aufnahme Ermslebens in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“, um hier Fördergeld akquirieren zu können, sagte Klaus Wycisk. Veranschlagt sind im Haushalt drei Vorhaben: Arbeiten am alten Stadtmauerweg mit einem Umfang von 160.000 Euro, Arbeiten an Fassade, Fenstern und Glockenturm des Rathauses für 180.000 Euro und eine Sanierung von Fenstern und Tür in St. Sixtus für 11.700 Euro. „Dabei geht es um die Aufwertung des Grundzentrums Ermsleben“, so der Bürgermeister.

Radweg R 1 wird ausgebaut

Nach Überflutungen war für das Stadtgebiet eine Untersuchung der Wasserführung und der Gräben durchgeführt worden. In deren Ergebnis sollen nun in der Neuen Straße in Ermsleben ein neuer Flutgraben und ein Durchlass gebaut werden – für 144.000 Euro mit Förderung durch das Umweltministerium. Gefördert wird auch der Bau eines Durchlasses an der Grund- und Sekundarschule im Bereich der Busüberfahrt; veranschlagt sind hier insgesamt 106.100 Euro. In weiten Teilen umgesetzt werden sollen Arbeiten am Radweg R1: Dazu gehören der Bau des Abschnitts zwischen Meisdorf und Opperode als reiner Radweg und des Abschnitts zwischen Meisdorf und dem Burggrund Ermsleben. „In diesem Abschnitt ist das ein kombinierter Weg, der auch für den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt wird“, erläuterte Klaus Wycisk.

Begonnen wird zudem mit dem Bau des Abschnitts von Reinstedt nach Ermsleben, der auch eine Verweilstätte einschließlich einer WC-Anlage in Ermsleben beinhaltet. Abgeschlossen werden soll dieser Abschnitt im kommenden Jahr; dann soll auch der letzte Teil des Weges zwischen Reinstedt und Hoym gebaut werden. Für den Ausbau der insgesamt 7,6 Kilometer langen Radweg-Strecke werden in diesem und im nächsten Jahr rund 1,38 Millionen Euro investiert, 90 Prozent davon steuert das Land als Förderung bei.

Straßenbauarbeiten werden wie geplant durchgeführt

Zu den in diesem Jahr geplanten Straßenbauarbeiten gehören die im letzten Abschnitt der Langen Straße in Pansfelde mit einem Umfang von 149.400 Euro – davon 116.500 Euro Fördergeld – und im Unterdorf bzw. Damm in Reinstedt für 80.000 Euro. 154.000 Euro, die schon einmal im vergangenen Jahr veranschlagt waren, sind bereits für den Neubau des Fußwegs an der Ascherslebener Straße in Ermsleben verbaut worden. „Hier gab es einen besonderen Bedarf“, erklärte der Bürgermeister; viele Bürger nutzten den Weg, um zum Einkaufsmarkt am Ortseingang zu gelangen. Bei den Arbeiten hätten wegen deren schlechten Zustands mehr Bäume weggenommen werden müssen als beabsichtigt.

Klaus Wycisk, Bürgermeister Falkenstein/Harz (Foto: Privat)

Am Falkensteiner Weg in Meisdorf – hier steigen etliche Kinder in den Schulbus - soll eine Bushaltestelle gebaut werden; 44.000 Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt; eingeplant ist dabei eine Förderung in Höhe von 40.200 Euro.

Begonnen werden soll in diesem Jahr mit der Digitalisierung der Grundschule in Ermsleben, die den Bau von Leitungen im Schulhaus sowie die Ausstattung mit digitalen Tafeln und den Kauf von Tablets für die Schüler umfasst. Hier sind 79.000 Euro aus städtischen Mitteln veranschlagt; fortgesetzt werden soll das Projekt im nächsten Jahr mit Fördergeld.

Für den Kauf eines Radladers und eines Traktors für den Bauhof sind 64.000 bzw. 66.000 Euro veranschlagt, für die Digitalisierung der Stadtverwaltung 50.000 Euro. Rund 192.000 Euro – mit Förderung aus dem Leader-Programm – werden für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Neuplatendorf ausgegeben.

Insgesamt 106 Instandhaltungsprojekte

Wie Stefanie Kruse weiter erklärte, kommen hier noch 76.400 Euro für den Umbau eines Teils des Gebäudes zum Feuerwehrdepot hinzu. Diese Arbeiten sind als Instandhaltung geplant.

Und sie sind eines von 106 Vorhaben im Bereich der Instandhaltungen, für die – neben den geplanten Investitionen – noch einmal insgesamt rund 1,39 Millionen Euro ausgegeben werden sollen. Umgesetzt werden sollen hier unter anderem verschiedene Arbeiten an den Kindertagesstätten über das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz, so die Kämmerin weiter. Zudem solle in diesem Jahr im Bereich des Landschaftsparkes Degenershausen die Aufforstung mit Unterstützung des Bundes beginnen. Eingeplant sind im Bereich Instandhaltung auch 158.000 Euro – darunter 125.000 Euro Fördergeld – für das Schützenhaus Meisdorf. Erneuert werden sollen Dachstuhl und Dacheindeckung, erklärte Klaus Wycisk. (mz)