Jäger sollen Tiere vertreiben - und auch erlegen

Thale - Wildschweinen und Waschbären bietet der Wald im Herbst und Winter wenig Nahrung, weshalb sie in diesen Jahreszeiten immer wieder in Städten auftauchen - und auf der Suche nach Essbarem mitunter Zäune umreißen und Gärten verwüsten. Das ist auch in Thale ein Problem, wie Philipp Zedschack, der Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit im dortigen Rathaus, schildert.

Um der Lage Herr zu werden, wolle die Kommune zwei Stadtjäger berufen. Sie sollen laut einer Beschlussvorlage, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortete, „innerhalb der Ortschaften im Zuge der Gefahrenabwehr notwendige Abschüsse oder Vergrämungsmaßnahmen“ durchführen können.

Inzwischen hat die Verwaltung Zedschack zufolge zwei Jäger gefunden, die bereit sind, sich für die ehrenamtlichen Posten vorschlagen zu lassen. Bevor Ingolf Hentschel aus Thale und Christoph Thormeier aus Friedrichsbrunn jedoch vom Stadtrat gewählt werden können, muss die geänderte Aufwandsentschädigungssatzung für Ehrenamtliche, die den neuen Stadtjägern einen monatlichen Pauschalbetrag von 50 Euro zuspricht, noch im Amtsblatt bekannt gemacht werden. Das soll Ende Mai geschehen - eine Berufung in der Ratssitzung am 10. Juni wäre somit denkbar.

Bis dahin, setzt der Abteilungsleiter auseinander, müsse im Rathaus eine Entscheidung zur Befristung der Stadtjäger-Tätigkeit getroffen werden. Noch stehe nämlich nicht fest, ob eine Dauer für die ehrenamtliche Arbeit vorgegeben oder diese unbefristet aufgenommen werden solle.

Die Stadt Falkenstein/Harz hatte auf ihren Antrag für drei Stadtjäger Ende des vergangenen Jahres eine Genehmigung für ein Jahr von der unteren Jagdbehörde des Landkreises erhalten. Zedschack mutmaßt, dass es auch in Thale auf eine Fristsetzung hinausläuft.

In Warnstedt, Weddersleben und Westerhausen gibt es nur wenige Probleme mit Wild

Sehr unterschiedlich, fährt der Rathausmitarbeiter fort, seien die Ortsteile von Verwüstungen durch Schwarzwild betroffen: Kämen diese in Warnstedt, Weddersleben und Westerhausen kaum bis gar nicht vor, hätten Anwohner in Treseburg und Thale weitaus häufiger Schäden durch die unerwünschten tierischen Gäste aus dem nahe gelegenen Wald zu beklagen.

Ein Aufgabenfeld für die Stadtjäger sieht Zedschack daher in der Aufklärung der Bevölkerung zum richtigen Verhalten, um einem Eindringen von Wildschweinen und Waschbären aufs eigene Grundstück vorzubeugen. „Die Ursache für das Auftreten von Schwarzwild findet sich häufig in den Komposthaufen“, legt der Abteilungsleiter dar, dass beim Entsorgen pflanzlicher Abfälle im heimischen Garten durchaus Vorsicht geboten sei.

Dass die neuen Stadtjäger - deren Berufung laut Philipp Zedschack vom Landkreis Harz angeregt wurde - keine Kammerjäger seien, hatte Bernd Bergmann (CDU) in der Stadtratssitzung klargestellt und appelliert, dass sie bei ihrer Tätigkeit vorrangig die Prävention im Auge haben sollten.

Auf Nachfrage von Dennis Möhring (AfD) hatte Bauamtsleiter Stefan Oberacker, der auch für den Bereich Sicherheit und Ordnung verantwortlich zeichnet, erläutert, dass die Stadtjäger die oft recht kostspieligen Vergrämungsmittel nicht von den 50 Euro im Monat bezahlen müssen, die sie von der Kommune als Entschädigung erhalten. Stattdessen komme die Stadtverwaltung aus ihrem Etat Sicherheit und Ordnung für alle derartigen Ausgaben auf. (mz)