Investor will Industriebrache in Thale touristisch nutzen

Was auf dem Areal, das einst zur Harzer Komponentenfertigung gehörte und neben dem Sommerbad Thale liegt, geplant ist.

Das Tor, das heute noch zu einem ehemaligen Industriegelände in Thale gehört, soll sich künftig für Wohnmobil-Touristen und Biker öffnen.

Thale/MZ - Rund 16.670 Quadratmeter groß ist das Grundstück in direkter Nachbarschaft zum Sommerbad Thale, das jetzt touristisch entwickelt werden soll. Die Fläche an der Blankenburger und der Kahlenbergstraße - sie gehörte zuletzt zur Harzer Komponentenfertigung GmbH Benneckenstein, die den Standort zum 1. Januar 2010 aufgab - hat nun einen neuen Eigentümer, der hier einen Wohnmobilstellplatz errichten und betreiben möchte. Dafür soll jetzt ein Bebauungsplan „Womo Park 24 – Harz Thale“ aufgestellt werden. Der Aufstellungsbeschluss soll dem Stadtrat am 10. Februar zur Entscheidung vorgelegt werden; vorberaten wurde er im Haupt- und im Bauausschuss, die ihn jeweils einstimmig befürworteten.