Investor plant Photovoltaik-Feld an der Autobahn bei Westerhausen

Stadtrat Thale entscheidet am Donnerstagabend. Welche Meinung Ortschef vertritt.

Ein Solarpark, wie dieser in Halle, soll nach Plänen eines Investors bald auch bei Westerhausen entstehen.

Westerhausen/MZ - Statt Acker an Acker könnte sich an der Autobahn 36, zwischen den Abfahrten Thale und Quedlinburg-Zentrum, künftig Solarzelle an Solarzelle reihen.