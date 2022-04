Instagrammerin freut sich über Anfrage aus Thale

Thale/MZ - „Manchmal stolperst du einfach über so Sachen, und schon hängste drin - das passiert mir ganz oft“, sagt Bianca Müller. So Sachen, das sind meist Kreativtechniken, die ausprobiert werden wollen, mitunter reichen aber auch Schlagworte – und zack, ist sie mit von der Partie. „Adventsserie“ ist so ein Schlagwort. Fast die Hälfte der im Dezember unterm Titel „Handgemacht“ erschienenen Serienteile sowie die Zugabe zwischen Weihnachten und Silvester entstammen ihrer Feder, die Ideen dafür lauerten überall. Sie würden sogar noch reichen, um die Serie bis zum Osterfest fortzusetzen. Im Jahr zuvor war das nicht anders. „Ich bin halt da auch so ’n Enthusiast; mich kriegst du mit jedem Thema“, sagt sie, fast erklärend.