In Schielo gibt es ein Smiley fürs Bremsen

Die Schieloer haben es den Königerödern jetzt gleichgetan: Sie haben Spenden gesammelt und ein so genanntes Speeddisplay angeschafft.

Alles noch im grünen Bereich: In der Königeröder Straße in Schielo steht jetzt eine Gechwindigkeitsanzeige.

Schielo/MZ - Einen Weg hat er eigentlich nicht. Der Autofahrer ist nur in die Königeröder Straße abgebogen, um auszuprobieren, ob die neue Geschwindigkeitsanzeigetafel auch funktioniert.

Nachdem er aus dem Auto heraus ein paar Worte mit Susanne Scherinksi gewechselt hat, fährt der Mann noch ein paar Meter weiter ortsauswärts, wendet am nächsten Abzweig und kommt zurück. Freilich mit gemäßigter Geschwindigkeit. Denn er will den Smiley lachen sehen.

„Es ist nicht die viel befahrenste Straße“

Erst seit ein paar Tagen steht auch in Schielo ein so genanntes Speeddisplay. „Es ist nicht die viel befahrenste Straße“, aber die lange Gerade nach der Kurve lade doch den einen oder anderen ein, auf der Fahrt in den Ort noch mal ordentlich aufs Gaspedal zu treten, erklärt Scherinski, die Mitglied im Ortschaftsrat ist. Einige Schieloer, sagt sie, hätten das kritisiert, woraufhin die Idee geboren worden sei, Geld zu sammeln, um eine solche LED-Tafel anschaffen zu können.

Die Unfallforschung der Versicherer ist schon vor mehr als zehn Jahren zu dem Ergebnis gekommen, dass „durch den Einsatz von Dialog-Displays sowohl auf Straßen mit unübersichtlicher Verkehrslage als auch auf Durchgangsstraßen deutliche Geschwindigkeitsreduktionen erzielt und damit die örtliche Verkehrssicherheit erhöht werden“.

Auch zur Sicherheit der Kinder wurde die Tafel aufgestellt. Foto: A. Zeitfuchs

Zum Schutz der Kinder wurde die Aktion gestartet

Auch die Harzer Blitzergruppe, die größte Verkehrscommunity im Harz, setzt auf die Leuchttafeln. Kommunen können sie für einen bestimmten Zeitraum leihen. Und in Königerode – durch den Ort führt die viel befahrene Bundesstraße 242 – entfalten gleich zwei ihre Wirkung und fordern zum vorschriftsmäßigen Fahren auf: Das eine, am Ortseingang aus Richtung Harzgerode kommend, wurde im vergangenen Jahr aufgestellt, das andere, am anderen Ende des Ortes im Frühjahr.

„Um die Kinder geht’s“, sagt Scherinski, die für die Schieloer Aktion den Hut aufhatte, sie wolle man schützen. Und so wurden im Ort Klinken geputzt, wurden Flyer verteilt, wurde eine Spendenbox aufgestellt. Ganz bewusst nur in Schielo. Denn Scherinski geht davon aus, dass die Schieloer Spendenaktion nicht die letzte dieser Art im Umkreis war und andere Orte vielleicht noch ähnliches auf die Beine stellen wollen.

Susanne Scherinski Foto: Thon

Ende 2020, nach anderthalb Jahren, hatten sie und ihre Mitstreiter das Geld – insgesamt 1.500 Euro – schließlich zusammen. Allen Spendern, Privatpersonen wie auch ortsansässigen Firmen, sind sie und Ortsbürgermeister Dirk Heinze dankbar – und ebenso jenen, die „mit vereinten Kräften“ beim Aufstellen geholfen haben, also beim Schachten, und dem Harzgeröder Elektrohaus Schlink für die Installation.

Standort wurde nicht zufällig gewählt

Der Standort – etwa auf der Hälfte der Strecke zwischen Kurve und Hauptstraße – ist nicht zufällig gewählt. „Man braucht eine gewisse Gerade, um messen zu können“ und ebenso einen Stromanschluss in der Nähe, erklärt Scherinski, die sich im Vorfeld des Kaufs auch mit den verschiedenen Modellen und Funktionsweisen solcher Speeddisplays beschäftigt hat. Das Display in der Königeröder Straße nutzt, wenn die Straßenlampe an ist, den Strom. Und tagsüber wird es über einen Akku gespeist. Über einen Radardetektor werden die Geschwindigkeiten erfasst; die sind dann abzulesen – und je nach dem, ob ein Fahrer vorbildlich oder zu schnell fährt, wird er mit einem grünen, lachenden Smiley belohnt oder einem roten, traurig dreinschauenden abgemahnt. Das soll zu einem Fuß-vom-Gas-Effekt führen.