In Königerode gibt's jetzt die Interessengemeinschaft Wanderwege

Am Anfang stand nur eine Frage im Raum. Dann fanden sich ein paar Gleichgesinnte. Was sie schon gemacht und was sie noch vorhaben.

Königerode/MZ - Acht Wochen ist es gerade mal her: Da habe er Ortsbürgermeistersprechstunde gehabt – wie immer dienstags –, als plötzlich die Tür aufgeflogen sei, ein Mann und eine Frau reingekommen seien, schildert Jürgen Rennicke in der für ihn typischen Art. Dem Paar ging es um die Wanderwege um Königerode, vielmehr um deren Beschaffenheit, die aus seiner Sicht an vielen Stellen mittlerweile zu wünschen übrig lässt. „Die Wege sind nicht mehr in dem Zustand, in dem sie sein müssten“, konstatiert auch der Ortsbürgermeister, obwohl man sich ja „in einer der schönsten Gegenden“ befinde. Bei der Anfrage blieb es deshalb nicht; sogleich wurden Fakten geschaffen, ein Termin für die kommende Woche vereinbart – für „Leute, die sich kümmern wollen“. Das Treffen, zu dem sich acht Königeröder einfanden, es war die Geburtsstunde der Interessengemeinschaft Wanderwege.