In Halberstadt spielt eine Orgel seit 20 Jahren ein und dasselbe Stück

Für das „längste Musikstück der Welt“ steht am Samstag ein Wechsel an. Welche Superlative für die nächsten 600 Jahre geplant sind.

Das Spektakuläre am John-Cage-Projekt in Halberstadt ist das vermeintlich Unspektakuläre: In einem Jahrhunderte alten früheren Gotteshaus, der Kirche St. Burchardi, steht eine kleine Orgel, die über Monate, oft Jahre, mittels eines elektrisch betriebenen Blasebalgs ein und denselben Klang erzeugt. Nonstop, Tag und Nacht. Ein ganz eigenes Erlebnis für die Besucher, die häufig von weit her anreisen, um inmitten des romanischen Gemäuers dem nicht enden wollenden Klang zu lauschen.