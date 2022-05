In der Neinstedter Straße in Thale droht ein Verkehrskollaps

Vor der Baustelle des Abwasserzweckverbands staut sich der Verkehr. In der kommenden Woche soll in der Neinstedter Straße eine weitere halbseitige Sperrung hinzukommen.

Thale/MZ - Der Stundenzeiger rückt auf die Drei, noch kann man vom Stauende aus die Preise von den Anzeigetafeln der Tankstellen mit Mühe ablesen. Schon in wenigen Minuten wird das nicht mehr möglich sein, wenn die tägliche Welle derer, die von der Arbeit in Thale und Umgebung in Richtung Neinstedt, Quedlinburg und Ballenstedt nach Hause pendeln, ihrem Höhepunkt entgegensteuert.