In Allrode gibt es Bücher in einer Gondel der Seilbahn

Allrode/MZ - Das neue Buch ist ausgelesen. Das Bücherregal mit den Klassikern und Lieblingsromanen platzt aus allen Nähten. Doch wohin mit überflüssiger oder ungeliebter Belletristik, mit dem ausgelesenen Fachbuch oder dem Gedichtband?

Ein Buch einfach in den Müll schmeißen? „Viel zu schade“, dachten sich auch die Mitglieder vom Ortschaftsrat Allrode. Eine Büchergondel am Sellberg lädt Besucher ab sofort zum Schmökern ein. Die ausrangierte Gondel der Seilbahn Thale ist rund um die Uhr zugänglich.

Alle Bürger sind eingeladen, sich mit Lesestoff zu versorgen – völlig kostenfrei, erklärt Allrodes Ortschef Wolfgang Kurch (parteilos) das Prinzip. Genauso gut sollen aber auch gebrauchte Bücher eingestellt werden, die daheim nicht mehr benötigt werden.

„Das ist ein schönes Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit“, so der Ortsbürgermeister bei der Einweihung. „Man muss ja nicht gleich alles wegwerfen, was andere noch gebrauchen können.“ Vor allem sei es ihm ein besonderes Anliegen, dass junge Menschen Bücher in die Hand nehmen und auf diesem Weg auch ein niederschwelliges Bildungsangebot zu schaffen.

So biete der Büchertauschschrank einem breiten Publikum Zugang zum Lesen und gleichzeitig sei es ein Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit, so Kurch. Ursprünglich waren die Ratsmitglieder auf der Suche nach einer alten Telefonzelle für die Bücher, erklärt Wolfgang Kurch.

Die Beschaffung stellte sich aber als recht langwierig und als relativ teuer heraus. Man hätte einen Vertrag mit der Telekom schließen müssen und erst im nächsten Jahr eine Telefonzelle bekommen. Als man sich nach einer Alternative umschaute, kam man auf die Idee, einer ausrangierten Gondel der Seilbahn Thale.

„Ich hatte einen guten Kontakt zum damaligen Marketingleiter und jetzigem Bürgermeister der Stadt Thale, Maik Zedschack.“ Wolfgang Kurch, Ortsbürgermeister in Allrode

„Ich hatte einen guten Kontakt zum damaligen Marketingleiter und jetzigem Bürgermeister der Stadt Thale, Maik Zedschack“, sagt Allrodes Ortschef. Die Seilbahnen Thale GmbH habe nicht nur eine ausrangierte Gondel besorgt, sondern sogar noch die neue Lackierung in grüner Farbe übernommen.

Ursprünglich sei die im Jahr 1994 in Betrieb genommene Kabine rot gewesen, ehe sie 2011 beim Umbau der Kabinenseilbahn ausrangiert wurde, erklärt Matthias Niewerth. Der ehemalige Mitarbeiter der Seilbahn hat die Gondel gemeinsam mit den Mitgliedern vom Ortschaftsrat komplett demontiert, um sie lackieren zu lassen.

Auch die Scheiben und die Gummis mussten dazu ausgebaut und teilweise überarbeitet oder ersetzt werden. „Sie sieht wieder aus wie neu“, so Niewerth. Die Idee, Bücherschränke zu etablieren, die jederzeit zugänglich sind, entstand vor mehr als 20 Jahren, erklärt Wolfgang Kurch den Hintergrund.

Bücherboxen sind somit nichts Neues. Die erste entstand im Jahr 2009 im US-Bundesstaat Wisconsin. Seither breiten sie sich weltweit aus. Das Prinzip ist recht einfach: Jemand befüllt sie mit eigenen Büchern. Passanten können sie ausleihen und durch andere Bücher ersetzen.

Die achtjährige Lia und die dreijährige Henriette schmökern als eine der ersten Besucher in den Büchern aus der Gondel. Foto: Uta Müller

Die Nutzungsregeln der Schmökergondel in Allrode sind an der Tür angebracht. „Die kleinen Büchereien sind nett, weil man sich trifft und miteinander spricht – ein verbindendes Element“, so Kurch. Der Platz am Sellberg mit der Sitzmöglichkeit unter der Raufe sei somit auch mit Bedacht ausgewählt worden.

So könne man zum Lesen gleich hierbleiben, so der Ortschef weiter. Er wünscht sich, dass sich die „Allröder Schmökergondel“ zu einem Treffpunkt für Leseratten etabliert.