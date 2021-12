Impfpässe: Gefälschte Nachweise fallen im Harz immer mehr auf

Halberstadt/Wernigerode - Verdächtige Arztstempel, merkwürdige Chargennummern beim Impfstoff-Aufkleber, auffällige Handschrift – die Hinweise auf einen gefälschten Impfpass können vielfältig sein. Die Daten der Kriminalpolizei zeigen einen Trend im Landkreis Harz: Während deshalb von Mai bis Oktober nur zehn Anzeigen erstattet wurden, steigt ihre Zahl seit November sprunghaft an.

Schwerpunkte seien dabei Wernigerode mit sieben gemeldeten Fällen, Ilsenburg mit sechs und Halberstadt mit fünf, antwortet eine Sprecherin des Harzreviers auf Volksstimme-Anfrage (Stand: Mittwoch, 15. Dezember). Aus Blankenburg seien zwei Fälle bekannt geworden.

2021 wurden im Landkreis Harz insgesamt 25 Anzeigen wegen gefälschter Impfpässe erstattet.Daten: Polizeirevier Harz, Stand: Mittwoch, 15. Dezember (7.30 Uhr) Foto: Sven Hoppe/ dpa; Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Für die Apotheken, in denen mit den gelben Papier-Impfauweisen die digitalen Zertifikate für Smartphone-Apps erstellt werden, gebe es eine zentrale Aufklärungskampagne. In einem Info-Blatt zeigt das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, welche Merkmale überprüft werden sollten.

Viele Fälschungen werden erkannt

Die allermeisten Fälschungen dürften auffliegen, vermutet Ralf Schult, Chef der Wernigeröder Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Hilfsorganisation betreibt in der bunten Stadt am Harz mehrere Corona-Schnelltest-Stationen und die Außenstelle am Kupferhammer des Kreis-Impfzentrums in Quedlinburg. „Wir sind eng vernetzt mit den Apotheken, stehen bei Auffälligkeiten sofort in Kontakt“, erläutert Schult. „Alle Fälle werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht.“

Das Gleiche gelte für Schnelltests. „Wir haben schon Zertifikate gesehen, auf denen die Stempel anerkannter Hilfsorganisationen gefälscht wurden“, berichtet der DLRG-Chef. Für seine Teststationen an der Schwimmhalle und am Bürgerpark verspricht er ebenso wie für das Testzentrum am Anger in Wernigerode: „Jeder Mitarbeiter, der bei uns im Verdacht steht, an einer Fälschung beteiligt zu sein, wird bis zur Aufklärung außer Dienst gestellt.“

Gleichzeitig appelliert Schult: „Alle können über Corona-Impfungen und -tests denken, was sie wollen. Aber jeder muss ehrlich zu seiner Entscheidung stehen.“

Dabei wäre der Weg zu einem fälschungssicheren Impfnachweis denkbar einfach gewesen, sagt Andreas Richter aus Halberstadt. Der Unternehmer ist einer der Köpfe hinter der Handy-App ePassGo, die Testergebnisse und Impf- oder Genesungsstatus nachweist. „Der Zwischenschritt mit dem gelben Papierausweis, der in der Apotheke zum Impfzertifikat umgewandelt wird, ist die Schwachstelle im System“, erläutert der Digital-Experte.

Blick auf Handy oder PDF-Datei für Impfnachweis reicht nicht immer aus

„Würde direkt bei der Impfung ein QR-Code ausgestellt, in dem Daten des Impflings wie Name und Adresse sowie zum Impfstoff, -ort, -datum und -arzt sicher verschlüsselt sind, hätten wir kein Problem“, so Richter weiter. Für alle, die nicht über ein Smartphone verfügen, könne dieser auch auf Papier ausgedruckt werden. Sein Unternehmen habe bereits im November 2020 Pläne für einen komplett digitalen Impfpass in der Schublade gehabt und entsprechende Angebote unterbreitet, sei damit aber bei Ministerien weitestgehend auf taube Ohren gestoßen.

Im Harz, wo seit dem Frühling die meisten Corona-Teststationen auf die ePassGo-App setzen, ließe sich gefälschten Zertifikaten dagegen leicht auf die Schliche kommen: „Doch dafür müssten Gastronomen und Unternehmer konsequent unsere Einlasspunkt-App nutzen, um die QR-Codes ihrer Besucher zu scannen. Sie machen unsere App fälschungssicher.“

Stattdessen begnügten sich laut dem Unternehmer viele aber mit einem Blick auf einen Zettel oder eine PDF-Datei auf dem Handy des Gastes als Nachweis des Negativ-Status’. „So etwas kann nahezu jeder mit öffentlich zugänglicher Software am eigenen Computer nachahmen“, warnt Richter.

Welche Strafen Fälschern drohen