Im Selketal sind bald wieder Dampfzüge unterwegs

Ein Dampfzug der HSB fährt vom Bahnhof in Mägdesprung in Richtung Selketal.

Quedlinburg/MZ - Die seit November währende Corona-Pause ist für die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ab kommendem Donnerstag so gut wie beendet: Am 1. Juli kehrt das kommunale Bahnunternehmen weitestgehend zum regulären Sommerfahrplan zurück. Damit fahren nach achtmonatiger Unterbrechung nun auch wieder Dampflokomotiven ins Selketal sowie nach Nordhausen.

Tägliche Startzeit des Dampfzuges zum Brocken ist dabei in der nordthüringischen Kreisstadt um 10.33 Uhr. Ein weiterer dampflokbespannter Reisezug verkehrt ganztägig auf der Selketalbahn zwischen der Quedlinburg, Alexisbad, Harzgerode, Stiege, Hasselfelde und Eisfelder Talmühle.

Ab dem 1. Juli gilt auch wieder für das gesamte Streckennetz der HSB der annähernd vollständige Sommerfahrplan. Nur zum Brocken entfallen nach Angaben der HSB zunächst noch zwei nachmittägliche Fahrten. Der höchste Berg des Harzes ist dennoch bis auf Weiteres täglich neunmal per Dampfzug erreichbar.

Bereits am 9. Juni hatte die HSB einen eingeschränkten Verkehr auf dem 140,4 Kilometer langen Gesamtnetz inklusive Dampfbetrieb zum Brocken wieder aufgenommen.

Unverändert gelten die allgemeinen Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske in den Zügen und Verkaufsstellen der HSB fort. Auch die Kapazitätsbeschränkungen und limitierten Fahrkartenverkäufe für Fahrten zum höchsten Harzgipfel bleiben vorerst bestehen.

Der Erwerb von Brockentickets ist ausschließlich über die HSB-Webseite oder am Reisetag in den Bahnhöfen Wernigerode Hauptbahnhof, Wernigerode Westerntor, Drei Annen Hohne und Schierke möglich. Die Zustiegsmöglichkeiten in Wernigerode Hochschule Harz, Wernigerode-Hasserode und Steinerne Renne entfallen zunächst auch weiterhin. Fahrkarten für Reisen im übrigen Streckennetz können in allen Verkaufsstellen und Agenturen der HSB erworben werden. (mz)