Im Jugendzentrum Sputnik in Thale erleben Kinder die digitale Zukunft

In einem neuen Raum in der Bibliothek des Treffpunkts werden Kindern und Jugendlichen Grundzüge der Robotik und virtuelle Realitäten vermittelt.

Neue Welten: Die VR-Brillen kommen bei den Kindern und Jugendlichen schon am ersten Tag sehr gut an.

Thale - Für einen Moment ruht der Blick im tiefen Blau. Auf einmal schwimmt eine Meeresschildkröte nur wenige Meter entfernt vorbei. Am Boden wachsen Korallen, darüber huschen bunt schillernde Fischschwärme hin und her. Hört sich nach einem Tauchgang vor der australischen Küste an - doch erleben lassen sich diese Bilder und das Rauschen der See seit dieser Woche auch in Thale, im Jugendzentrum Sputnik.