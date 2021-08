Holzschuppen in Rieder brennt

Rieder/MZ - In der Nacht zum Dienstag geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 1 Uhr ein Holzschuppen in der Mühlengasse in Brand. Mehrere Kameraden der Feuerwehren aus Ballenstedt, Opperode und Rieder kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 15.000 Euro.