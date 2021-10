Hexenmeile und „Bühnenspuk“: Hexoween statt Halloween

Thale - Hexenbesen und Kürbisgesichter: In Thale im Harz wird an diesem Wochenende Hexoween statt Halloween gefeiert. Im Kurpark der Stadt gebe es unter anderem eine gruselige Hexenmeile mit Handwerkern und Händlern, zudem würden Künstler und Musiker für allerhand „Bühnenspuk“ sorgen, teilte die Bodetal Tourismus GmbH mit. Im Hüttenmuseum Thale gebe es die Ausstellung „Mystische Masken, Malerei und mehr“ zu sehen, hieß es. Abgesagt sei wegen Corona der Gruselumzug. Höhepunkt und Abschluss des Hexoween-Marktes soll der Auftritt von Entertainer Frank Zander am Sonntag sein.

Das Halloween-Fest am 31. Oktober steht nicht nur für geschnitzte und beleuchtete Kürbisse, sondern auch für Monster, Zombies, Skelette und Horror. Gruselig verkleidetet Kinder fordern traditionell bei Klingelumzügen Süßigkeiten ein. Sachsen-Anhalts Sozialministerium hatte empfohlen, dass Kinder bei den beliebten Klingeltouren einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.