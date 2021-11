Helga Olbert aus Ballenstedt wird mit dem „Anhalter Kreuz“ ausgezeichnet

Die Pflege des Pfarrgartens und der Anlagen um die Kirche erledigt sie, „weil eben nicht jeder in der Gemeinde einen grünen Daumen hat“.

Ballenstedt/MZ - Sie ist da und fragt nicht viel, sondern packt an. Als am Reformationstag Kirchenpräsident Joachim Liebig in der Nienburger Klosterkirche Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie im Bereich der Evangelischen Landeskirche Anhalts mit dem Dankzeichen „Anhalter Kreuz“ ehrte, gehört auch Helga Olbert aus Ballenstedt zu ihnen.

Kirche, das sei seit ihrer Kindheit für sie Nähe. Auch räumliche. Heute wohnt sie rund 500 Meter von St. Nicolai entfernt. „Die Glocke höre ich bestens.“

Früher lebte sie in unmittelbarer Sichtweite des Gemeindehauses, so dass der Kirchenkaffee von ihrer Mutter gekocht und rübergetragen wurde. Da gab es auch keine große Diskussion, als sie ihrer Mutter, als die 75 wurde, einst als Gemeindekirchenrätin nachfolgte.

Ob ihre Enkeltochter in ihre Fußstapfen tritt? „Da muss man schauen. Jetzt geht sie erstmal zur Kinderstunde und Christenlehre. Sie wirkt durchaus begeistert.“

Klar, Helga Olbert freut sich über die Ehrung, die jedes Jahr maximal zehn Personen empfangen. Die 70-Jährige versteht Gemeindearbeit durchaus als Teamarbeit. „Ich fühle mich da eher für praktische Dinge berufen.“

Das können Kleinigkeiten sein, gucken, dass in der Kirche so gesessen wird, wie es die Corona-Regeln wollen, oder das Grün um die Kirche. Die Pflege hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, „weil eben nicht jeder in der Gemeinde einen grünen Daumen hat“. Anfang November wurde samstags der Pfarrgarten gemacht.

„Man müsste mal", heißt es oft. Helga Olbert tut es. „So wie mit dem alten Schrank in der Kirche, wo seit mehr als einem halben Jahrhundert die ganzen Noten lagen. Die sind nun sortiert."

2019 hat Helga Olbert das „Seniorencafé“ mit „angeleiert“, wie sie sagt. Das wurde gut angenommen. Dann kam Corona. Jetzt im September trafen sie sich vor der Kirche, wurden ein paar Bierzeltgarnituren hingestellt.

Das passte schon. Das Kaffeegedeck brachte jeder selbst mit. Einen Monat später hat man die Gruppe, 30 Mitglieder könnten es sein, schon auf zwei Termine geteilt.

Und zum Advent? Die Gemeindekirchenrätin zuckt mit den Schultern. „Wir wissen es nicht, müssen abwarten.“ Ihr ist es wichtig, gerade die „Jungsenioren“ um die 70 mit einzubinden. Die gehören zu der DDR-Generation, wo Kirche eher ein Tabu- oder geduldetes Randthema war.

„Das merkte ich früh, als ich im staatlichen Kindergarten meine Kirchenlieder vortragen wollte.“ Heute singt sie schon eine Ewigkeit im Kirchenchor, „so 57 Jahre kommen da zusammen.“ Auch wenn sie mit ihren weniger gewordenen Mitstreiterinnen längst zu Proben mit der Gernröder Kantorei zu Kreiskirchenmusikwart Eckhart Rittweger nach Gernrode rüberfährt. „Bloß aufs Singen will ich meine Aktivitäten nicht reduziert wissen.“

Helga Olbert, die Maschinenbau studiert und bis zur Rente in der Pflege gewirkt hat, will auch künftig den Mund aufmachen. „Manchmal wird mir bei Kirchens wie in alten Zeiten noch zu viel schöngeredet.“