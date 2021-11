Heini Henschel aus Halberstadt: „Mir geht es eigentlich jeden Tag besser“

Halberstadt/MZ - „Mir geht es eigentlich jeden Tag besser. Bei meinem Leben hätte man nicht unbedingt vermutet, dass ich die 90 erreiche“, sagt Heini Henschel. „Da hat man die Weimarer Republik erlebt, das Dritte Reich, drei Besatzungsmächte, 40 Jahre DDR und die Bundesrepublik.“

1945 erhielt er sein Zeugnis, während immer öfter die Alarmsirene heulte. Er begann eine Lehre als Flugzeugbauer bei Junkers, die Lehrzeit währte keine acht Tage: Am 8. April wurde Halberstadt bombardiert. Vater Henschel, der selbstständige Schuhmacher, holte ihn in seine Werkstatt. 1948 der Gesellenbrief: „35 Mark standen dann pro Woche auf dem Lohnzettel.“ So zog es ihn in die Harzer Werke Blankenburg. Schwere Arbeit brachte gutes Geld. „In der Gießerei zu arbeiten das ist nicht gesund. Was da in der Luft lag, da waren zehn gerauchte Schachteln Casino nichts dagegen.“

„Ich bin in meinem Halberstadt geblieben“

1953 hat er seine Frau Vera kennengelernt. Unterdessen feierten sie schon ihren 65. Hochzeitstag, „den Gusseisernen“ nennen sie es scherzhaft. 43 Jahre arbeitete sie in der Praxis des legendären Halberstädter Hausarztes Martin Fiedler. „Von 17 bis 60, das passt heute in keine Arbeitsbiografie.“

„Ich bin in meinem Halberstadt geblieben“, resümiert Heini Henschel, den viele als Maler kennen. Die Freundschaft mit dem Künstlerpaar Annedore und Wolfgang Policek hat dazu entscheidend beigetragen: „Wenn die beiden auf unseren Touren ihre Malutensilien ausgepackt haben, saß ich rum. Da fing ich schließlich selbst an.“ Voller Dankbarkeit erinnert er sich an Julius Barheine, der ihn ab 1955 in seinem Zirkel unter die Fittiche nahm. Die lockere Mal-Hand musste sich der Nachwuchskünstler schwer erarbeiten, „als Schmelzer und Former ist man ja von einem anderen Schlage.“

„Ich bin ein Bauchmensch“

An den Wänden und in der Veranda steht und hängt dagegen das künstlerische Lebenswerk des Malers. Niemand hat seit der Wende im Landkreis Harz so viele Ausstellungen gehabt wie er; Seniorenzentrum Vitanas, das Landratsamt, bei der Fraktion der Grünen, schließlich war er mit Pinsel, Stift und Skizzenbuch unterwegs im Harz. „Ich bin ein Bauchmensch“, sagt Henschel über sich. „Die große Klippe ist, dass manche sich totmalen. Deren Bildern fehlt einfach die Frische! Ich zeichne nicht riesig vor, sondern greife gleich zum Pinsel. Das Gute bleibt, den Rest schmeiße ich weg. Was mit der Palette geht, aber im Leben nicht immer.“

Früher hat er manches Mal gehofft, dass die Uhrzeiger sich schneller drehen. „Heute vergeht alles so flott, selbst wenn man - wie wir - morgens vor sieben aufsteht.“ Das Leben fordert seinen Tribut. „Ich bin wunschlos glücklich“, erklärt Heini Henschel.

Vorbei die Zeit, als die Henschels bei ihren Mallorca-Aufenthalten neun Jahre lang jeden Abend tanzen gingen. Geschichte die 15 Jahre Sonntagstanz mit Halberstädter Bekannten und polnischer Live-Musik in Bad Lauterberg und Braunlage. „Und hoffentlich auch die Corona-Einschränkungen“, fügt Heini Henschel an, der wieder tanzen geht. „Von den 32 Tänzern bin ich unterdessen der älteste, aber ans Aufhören denken wir noch nicht.“