Hausarzt aus Thale öffnet frühere Niederlassung in Friedrichsbrunn

Der Mediziner Klaus-Hermann Schmidt hat uns erklärt, warum er das macht und was ihn an Post-Covid beunruhigt.

Für die Drittimpfung öffnet der Thalenser Hausarzt noch einmal seine stillgelegte Praxis in Friedrichsbrunn.

Thale/MZ - Was bewegt einen Arzt, seine vor fast acht Monaten geschlossene Praxis noch einmal einen Tag lang für Hunderte Patienten zu öffnen? Für Klaus-Hermann Schmidt aus Thale, der genau das mit seiner ehemaligen Hausarztpraxis in Friedrichsbrunn vorhat, geben die medizinische Versorgungslage in dem Thalenser Ortsteil, die Mobilität der Patienten und deren schiere Zahl den Ausschlag.