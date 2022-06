Harzklinikum: Krankenhausleitung stellt sich neu auf

Landkreis Harz/MZ - Die Krankenhausleitung am Harzklinikum „Dorothea Christiane Erxleben“ stellt sich neu auf: Dr. Matthias Volk übernimmt zum 1. April die Aufgabe des Ärztlichen Direktors des Klinikums in Trägerschaft des Landkreises. Bisher haben die Chefärzte Dr. Peter Nartschik in Quedlinburg und Dr. Tom Schilling in Wernigerode und Blankenburg diese Funktionen inne. Bereits zum 1. März wird Thomas Pfennig neuer Pflegedirektor. Er folgt der langjährigen Pflegedirektorin Gundula Kopp, die nach 22 Jahren Arbeit am Klinikum in den Ruhestand gehen wird.