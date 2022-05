Harzer haben Reiselust: Reisebüros in der Region verzeichnen eine steigende Nachfrage

Torsten Dömel konnte in seinem Reisebüro in Thale seit Februar eine deutlich höhere Nachfrage verzeichnen.

Thale/Harzgerode/MZ - Endlich wieder in die Sonne oder an den Strand: Nach zwei Jahren Pandemie haben die Harzer wieder Lust auf den Sommerurlaub. Torsten Dömel betreibt in Thale ein Reisebüro und ein Angelfachgeschäft, Dagmar Böttger ist Inhaberin des Reisebüros Globus in Harzgerode. Beide erleben derzeit einen Anstieg bei den Buchungen. Wie sie ihren Urlaub verbringen wollen, darin unterscheiden sich die Kunden der beiden Reisevermittler.