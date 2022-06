Harzer Covid-Impfbus startet zu den ersten Touren

Am Donnerstag , 25. November, startet der umgebaute Impfbus der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) zur ersten mobilen Immunisierungsaktion in kleinere Harzgemeinden. Damit soll es insbesondere älteren Menschen erleichtert werden, sich impfen oder boostern zu lassen.

Harzkreis/Wernigerode - Allrode, Stiege sowie die Falkensteiner Ortsteile Neuplatendorf, Endorf, Meisdorf, Wieserode und Pansfelde: Das sind die ersten Stationen, die der neue Harzer Impfbus in den kommenden Tagen ansteuern wird. Am morgigen Donnerstag um Punkt 8 Uhr werden am Allröder Dorfgemeinschaftshaus die ersten Impfwilligen erwartet. Wenn im hinteren Teil des umgebauten Busses die ersten Covid-Injektionen gesetzt werden, wollen auch HVB-Geschäftsführer Christian Fischer und Landrat Thomas Balcerowski (CDU) vor Ort vorbeischauen.