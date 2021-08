Harz.Coop hat alte Schule in Schielo ersteigert

Die alte Schule in Schielo gehört jetzt einer Genossenschaft, in deren Vorstand Richard Schmid mitwirkt. Sie will das Haus wieder bewohnbar und für die Öffentlichkeit nutzbar machen. Fenna Tomisch (l.) und Sabine Müller aus Schielo würden es begrüßen, wenn das Haus nicht mehr leer stünde.

Schielo/MZ - Die Schlüssel haben die neuen Eigentümer noch nicht, in ein paar Wochen bekommen sie sie erst. Aber der Dachdecker sei schon oben gewesen; er habe erste Reparaturen vorgenommen, sagt Richard Schmid.

Denn es hat reingeregnet. Jetzt wolle er ein Angebot erstellen für den Rest. „Es passiert was.“ Schmid gehört dem Vorstand einer Genossenschaft an, die sich selbstbewusst Harz.Coop nennt. Sie wurde erst Mitte April gegründet, befindet sich derzeit noch auf dem Weg zur Eintragung ins Genossenschaftsregister – und: Sie hat die alte Schule in Schielo gekauft.

Immobilie im Internet gefunden

Den Ausschlag dazu gab im Grunde ein Freund vom Schmid. Der habe eine kleine Erbschaft gemacht und wolle raus aus der Stadt; „er hat eine Wohnung gesucht, vielleicht auch etwas mehr“, so Schmid. Im Internet stieß man schließlich auf das Gebäude mitten in Schielo.

Das stark sanierungsbedürftige Objekt war im Juni vom Berliner Auktionshaus Karhausen versteigert worden, kam für 28.000 Euro, zum Mindestgebotspreis unter den Hammer. Schmid, der noch nie zuvor an einer Auktion teilgenommen hat, lebt in Harzgerode, hat mit Solveig Feldmeier das soziokulturelle Zentrum „Athina“ mit aufgebaut. Die Räume in der Oberstraße sind Begegnungsort. Regelmäßig finden Veranstaltungen wie Lesungen statt. Als Verein ist das soziokulturelle Zentrum ebenfalls Mitglied in der Genossenschaft.

Nicht der erste Treffpunkt im Ort

Solche Orte, an denen sich Menschen treffen, zusammen etwas schaffen, Projekte verwirklichen, gebe es kaum, sagt Schmid. Auch die alte Schule soll zu einem solchen werden. „Ich erhoffe mir da Impulse von außerhalb. Die Leute aus dem Ort sollen es haben wollen.“ Für Schielo wäre die alte Schule allerdings nicht der erste Treffpunkt. Erst im vergangenen Jahr wurde das Bürgerhaus „Wilde Ente“ an der Ortsdurchfahrt renoviert. Für eine Versammlung, Feier oder sonstige Veranstaltungen kann sie gemietet werden.

Obergeschoss wieder bewohnbar machen

Bis die alte Schule wieder mit Leben erfüllt werden kann, bleibt noch viel zu tun. Das wissen Schmid und seine Mitstreiter. Platz genug böte das Erdgeschoss; zuletzt war hier der Jugendclub. Dann begann der Verfall. Ziel ist es, das Gebäude zu erhalten, die Wohnräume im Obergeschoss „wieder bewohnbar“ zu machen – bestenfalls binnen eines Jahres. Die unteren Räume sollen für die öffentliche Nutzung wieder hergerichtet werden. Dazu braucht es auch noch Partner. Zudem, sagt er, gebe es Förderprogramme, die bei solchen Projekten herangezogen werden könnten.

Abbringen lassen wollen sie sich nicht, widerstanden einem Angebot, das ihnen unterbreitet wurde: Ein Interessent, der die Versteigerung verpasst hatte, wollte die Schule der Genossenschaft abkaufen – zu einem höheren als dem Mindestgebotspreis. „Aber wir halten an unseren Plänen fest“, bekräftigt Schmid.