Ein Mann hat am Sonntagmorgen versucht, eine schlafende Frau aus Halberstadt zu erwürgen.

In Halberstadt hat ein Mann versucht, eine Frau im Schlaf zu erwürgen. (Foto: IMAGO / U. J. Alexander/Symbol)

Halberstadt - Eine 51 Jahre alte Frau ist am Sonntagmorgen in der Oststraße in Halberstadt Opfer einer versuchten Tötung geworden. Dies teilt die Polizei mit.

Der 58 Jahre alte mutmaßliche Täter drang am frühen Morgen in die Wohnung seines Opfers ein. Dort versuchte er die schlafende 51-Jährige im Schlafzimmer zu erwürgen. Das Opfer erwachte bei dem Versuch, setzte sich zur Wehr und konnte die Polizei verständigen. Der Mann flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten mit einem Auto vom Tatort.

Allerdings konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter bereits einige Stunden später in Halberstadt festnehmen. Er wird am Montag dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ablauf und Hintergrund der Tat sind Bestandteil der Ermittlungen.