Grundschule „Weißer Garten“ in Harzgerode startet digital durch

Warten auf ihren Einsatz: die Tablets. Zwei Klassensätze gibt es jetzt in der Grundschule „Weißer Garten“ in Harzgerode. Lernsoftware ist schon aufgespielt. Marcus Strube, der ITler in der Stadtverwaltung, Schulleiter Wolfgang Hahn und Bürgermeister Marcus Weise probieren die Geräte aus.

Fotos: Susanne Thon