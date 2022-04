Großbrand in Stall in Asmusstedt: Genaue Ursache noch unklar

Laut Polizei ist das Feuer in der Schweinemastanlage in Asmusstedt „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.

Asmusstedt/MZ - Die Suche nach der Ursache des Feuers in einer Schweinemastanlage in Asmusstedt, bei dem am Freitag sieben Menschen verletzt und etwa 2.000 Tiere getötet wurden (die MZ berichtete), geht weiter. Erste Spuren sind bereits am Sonnabend gesichert worden, sagte Uwe Becker, Sprecher des Polizeireviers Harz, am Montag. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist ein technischer Defekt Brandursache.“ Es müssten aber noch weitere Untersuchungen erfolgen. Diese würden in den nächsten Tagen fortgesetzt. „Dazu wird ein Sachverständiger hinzugezogen.“