Leitstelle warnt vor starker Rauchentwicklung in Ballenstedt und Umgebung und bittet darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

In der Schweinemastanlage in Asmusstedt brennt es.

Asmusstedt/MZ - Beim Brand einer Schweinemastanlage am Freitagmorgen sind mehrere Hundert Schweine getötet worden. Mehrere Feuerwehren sind derzeit (Freitagmittag) noch im Einsatz. Sie versuchen einen Stall daneben, in dem sich 1.600 Schweine befinden, vor den Flammen zu schützen.

Der brennende Stall befindet sich zudem neben einem Silo. Auch da will die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen verhindern. Die benachbarte Biogasanlage ist derzeit offenbar nicht in Gefahr. Die Leitstelle warnt über die „Nina“-App vor starker Rauchentwicklung in Ballenstedt und Umgebung und bittet darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.