Glasfaser soll in Harz kommen

Ballenstedt/Halberstadt/MZ - Die Ballenstedter sind die Ersten gewesen: Sie haben bereits einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser unterzeichnet. Das hatte Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) auf dem Jahresempfang der Stadt und des Kirchenkreises Ballenstedt berichtet und dabei von einem „Meilenstein“ gesprochen.

Das bekräftigte der Bürgermeister jetzt gegenüber der MZ noch einmal: Mit dem Glasfasernetz, das im Stadtgebiet - Kernstadt wie Ortsteile - gebaut werden solle, sollen 1.000 MBit im Download angeboten werden können. Kapazitäten, die nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich gebraucht würden, so Michael Knoppik: Eine ausreichende Breitbandversorgung „ist ein knallharter Standortfaktor“.

300.000 neue Glasfaseranschlüsse in Sachsen-Anhalt bis 2025

Reiner Glasfaseranschluss bis ins Haus - das soll aber nicht nur für Ballenstedt ein Thema sein, sondern für alle Städte im Landkreis Harz über ein Referenzprojekt. Anfang dieses Jahres habe es Kontakt zur Deutschen Glasfaser gegeben, die grundsätzliches Interesse geäußert habe, die Gemeinden im Landkreis eigenwirtschaftlich mit Glasfaser auszustatten, erklärte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Zwischen dem Wirtschaftsministerium des Landes und dem Unternehmen sei dann im Juni eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, bis zu 300.000 neue Glasfaseranschlüsse in Sachsen-Anhalt bis 2025 schaffen zu wollen - und mit dem Landkreis Harz als Referenzprojekt zu starten.

Es freut mich, dass wir da jetzt Wettbewerb und damit Bewegung in die Sache bekommen Thomas Balcerowski, Landrat

Vor wenigen Wochen habe es eine Zusammenkunft des Unternehmens mit allen Einheitsgemeinden des Landkreises gegeben, bei der er allen Gemeinden vorgeschlagen habe, bis zum 30. September Kooperationsvereinbarungen mit der Deutschen Glasfaser zu schließen. Dann werde es Bürgerinformationen in den Städten geben, in welcher Form ein Ausbau erfolge. Denn die Geschäftsführung des Unternehmens habe angekündigt, sich auch an der jetzt stattfindenden Ausschreibung für die für einen geförderten Ausbau verbliebenen Ortsteile von Harzgerode und von Wernigerode beteiligen zu wollen. Hier hatte der Anbieter, der ursprünglich den Zuschlag für den geförderten Ausbau bekommen hatte, das Handtuch geworfen.

Thomas Balcerowski Marco Junghans

„Es freut mich, dass wir da jetzt Wettbewerb und damit Bewegung in die Sache bekommen“, sagte der Landrat. „Damit kommen wir vom letzten Platz endlich auf den ersten Platz.“ Denn bisher sei nicht zufriedenstellend, was an Breitband-Strategie umgesetzt worden sei, weshalb er sich auch für das Referenzprojekt eingesetzt habe.

Ein Vorteil der Firma Deutsche Glasfaser sei, dass diese eigene Tiefbaukapazitäten habe und eine besondere Verlegungstechnologie, mit der die Kabel im Fußwegbereich in die Erde „geschossen“ würden. Das sei schneller und kostengünstiger.

„Zahlungsverpflichtungen entstehen für die Kommunen nicht“

Ob der Bürger dann hier einen Anschluss nehme oder nicht, das liege an jedem selbst. Für die Kommunen sei das Referenzprojekt nicht mit Kosten verbunden: Sie müssten lediglich Grundstücke für Verteilerkästen zur Verfügung stellen und das Recht einräumen, Leitungen auf kommunalen Flächen zu verlegen. „Zahlungsverpflichtungen entstehen für die Kommunen nicht“, sagte Thomas Balcerowski.

„Alle Städte haben mir zugesichert, dass sie bis zum 30. September einen Kooperationsvertrag unterschreiben“, erklärt der Landrat weiter. „Wer das nicht macht, braucht sich künftig nicht mehr beim Landrat über mangelnde Geschwindigkeit und mangelndes Datenvolumen zu beschweren.“

In Ballenstedt, sagt Michael Knoppik, sei bereits ein Fahrzeug im Auftrag der Firma Deutsche Glasfaser unterwegs, um Ausmessungen vorzunehmen. In einem nächsten Schritt werde dann ausgelotet, wie die Nachfrage für die Glasfaseranschlüsse sein werde. Dann könnte es losgehen mit 12 bis 15 Monaten Bauzeit, sodass „wir rein theoretisch Ende 2022 überall Glasfaser haben könnten.“