Generationswechsel im Neinstedter Kuratorium

Was Unternehmer Carl Finck verstärkt in die Arbeit des Aufsichtsorgans der Evangelischen Stiftung Neinstedt einbringen will.

Neinstedt/Quedlinburg/MZ - „Ich habe mich ganz bewusst der Wahl gestellt und ganz klar gesagt, wie es mit mir an der Kuratoriumsspitze weitergehen soll. Aber als dienstjüngstes Mitglied hatte ich mir keine großen Chancen ausgerechnet“, gesteht Carl Finck. „Dass ich dann bei der Wahl eine Mehrheit fand, freut mich, aber daraus erwächst ja eine große Verpflichtung“, ergänzt der Thalenser Unternehmer. „Es gab mehrere Kandidaten, was ja durchaus für unser Demokratieverständnis hier in der Stiftung spricht. Ich gehe die Aufgabe mit Gottes Segen an.“ Der 41-jährige Carl Finck folgt somit an der Spitze des Kuratoriums der Evangelischen Stiftung Neinstedt der langjährigen Vorsitzenden Rosemarie Kaatz nach, die in einem Gottesdienst im März verabschiedet wird.