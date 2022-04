Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Schierke im Harz sind die unbekannten Täter möglicherweise zu Fuß auf der Flucht. In der Region sollten keine Anhalter mitgenommen werden, rät die Polizei.

Eine Absperrung der Polizei an einem Tatort.

Wernigerode/DUR/dpa - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Schierke (Landkreis Harz) gesprengt. Die Täter seien daraufhin mit dem Auto geflüchtet, teilte die Polizei mit. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe.

Am Freitagmorgen wurde im Landkreis Goslar dann ein ausgebranntes Auto in einem Straßengraben entdeckt. Im Wagen selbst wurde niemand aufgefunden. Ob die Fälle zusammenhängen und die Täter nach dem Unfall möglicherweise selbst das Auto angezündet haben und dann geflüchtet sind, sei noch unklar. Ein Großaufgebot an Polizeikräften sucht seit Stunden nach einer oder mehreren verletzten Personen.

Zwischen Braunlage und Torfhaus sollten keine Anhalter mitgenommen werden, rät die Polizei. Das Auto wurde mittlerweile geborgen und wird auf Spuren untersucht. Nach Polizeiangaben wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet.