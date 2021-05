Gedenken in kleiner Runde: Erinnerungen müssen nach wie vor wachgehalten werden

Ballenstedt/Harzgerode - „Später an diesem Tag konnte jeder sehen, dass Antisemitismus staatsfähig geworden war“, sagt Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) im Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Vertreter von Kirche, Verwaltung und Politik haben am Montag auf dem jüdischen Friedhof der Stadt an die Menschen erinnert, die „durch die Hände deutscher Bürger und vor den Augen der deutschen Bevölkerung“ ihrer Rechte, Gotteshäuser und Leben beraubt wurden, wie Kreisoberpfarrer Theodor Hering ...

„Später an diesem Tag konnte jeder sehen, dass Antisemitismus staatsfähig geworden war“, sagt Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) im Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Vertreter von Kirche, Verwaltung und Politik haben am Montag auf dem jüdischen Friedhof der Stadt an die Menschen erinnert, die „durch die Hände deutscher Bürger und vor den Augen der deutschen Bevölkerung“ ihrer Rechte, Gotteshäuser und Leben beraubt wurden, wie Kreisoberpfarrer Theodor Hering sagt.

Ganze fünf Juden lebten 1938 noch in Ballenstedt. Eine Synagoge gab es zu dieser Zeit nicht mehr; deren Reste wurden 1932 abgetragen, schreibt Ernst Joachim Waschke im Buch „Jüdisches Leben in Anhalt“, das die Evangelische Landeskirche Anhalts gerade herausgegeben hat (siehe „Aufgearbeitete Geschichte auf 238 Seiten“).

Doch an den Ort, an dem sie seit 1791 gestanden hatte, sollte nichts mehr erinnern: 1933 wurde die Tempelstraße in Nicolaistraße umbenannt. Erst 58 Jahre später, 1991, wurde das rückgängig gemacht.

Nur noch ein Straßenname erinnert an die jüdiche Geschichte

Dass es in Ballenstedt einmal eine jüdische Gemeinde gegeben hat, daran erinnert noch ein anderer Straßenname: Stadtrat Jacob Sieskind (1800-1861), wegen seiner Verdienste in der März-Revolution von 1848 zum Ehrenbürger ernannt, wurde auf diese Weise ein Denkmal gesetzt.

Nach einer langen Zeit des Schweigens begannen schließlich im Jahr 2009 Schüler des Wolterstorff-Gymnasiums, im Rahmen eines Schulprojekts nach Spuren jüdischen Lebens in der Stadt zu suchen und Schicksale jüdischer Bürger zu erforschen.

Traditionell gestalten sie auch die alljährliche Gedenkveranstaltung gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirche. Nur in diesem Jahr nicht: Die Schüler befinden sich wegen Corona in Quarantäne. So gestalteten Kreisoberpfarrer Theodor Hering und Vikarin Franziska Rotte die Veranstaltung mit Lesungen aus dem Alten Testament und jüdischen Gebeten.

Eine Gelegenheit, dass sich Schüler mit der Geschichte befassen

Eine Handvoll Menschen hatte sich auf dem jüdischen Friedhof eingefunden. Es sei nicht wichtig, wie viele Menschen an einer solchen Gedenkveranstaltung teilnehmen, so Hering. Wichtig sei, dass Vertreter von Stadt und Kirche innerhalb der Gesellschaft solch ein Gedenken begingen.

„Wenn wir gleichzeitig die gute Gelegenheit haben, dass sich Schüler mit der Geschichte und dem Gedenken intensiv beschäftigen und dafür eine Form der Gestaltung finden, dann ist das sehr gut“, so Hering. Der Prozess um den Anschlag auf die Synagoge in Halle zeige, dass noch kein Schlussstrich unter die Geschichte gezogen werden könne. Wenn man sich - wie in Ballenstedt - „über Generationen hinweg“ mit ihr beschäftige, „dann halte ich das für eine gute Sache.“

Es waren Schülerinnen des Wolterstorff-Gymnasiums, die 2011 das Schulprojekt von sich aus weiterführten. Am Ende legten Johanna Krampitz und Maria Mendel die bislang detaillierteste Dokumentation vor, die es zu diesem Thema in Ballenstedt gibt.

„Ein Gedenken ist etwas anderes als ein Weihnachtsmarkt“

Auch dem Bürgermeister ist es nicht wichtig, wie viele Menschen an der Gedenkveranstaltung am 9. November teilnehmen, für die nicht jeder Verständnis habe. Knoppik berichtet von Kommentaren auf der Facebook-Seite der Stadt. Dort hätten manche kritisiert, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt abgesagt habe, aber zu einer Gedenkveranstaltung einlade. „Ein Gedenken ist etwas anderes als ein Weihnachtsmarkt“, sagt Knoppik. „Umso wichtiger ist es, dass es trotzdem begangen wird.“

Dass die Erinnerung wachgehalten werden muss, finden auch die Harzgeröder. 2011 hatten Evangelischen Kirchengemeinde, Sekundarschule und Jungen Union deshalb auch die in den 1960er Jahren an der Bundesstraße 242 in Richtung Alexisbad errichtete und vernachlässigte Gedenkstätte wiederhergerichtet.

Es geht um die Verantwortung, um Mitgefühl und Respekt

Dort trafen sich am Montag Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise, der stellvertretende Ortsbürgermeister Fritz Fürstenau und der Stadtratsvorsitzende Peter Strube (alle CDU) sowie Pfarrer Cord Exner. Wie in Ballenstedt war die Runde - coronabedingt - kleiner als sonst, das Gesagte aber nicht minder wichtig. Es ging um die Verantwortung, die man trage, um Mitgefühl und Respekt.

Dass das nicht jeder verinnerlicht hat, wurde erst im vergangenen Jahr deutlich: Unmittelbar vor der Gedenkveranstaltung hatten Unbekannte den Stein im Eingangsbereich des jüdischen Friedhofs mit SS-Runen und einem Hakenkreuz verschandelt. Auch danach wurde er noch mal beschmiert. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Beide Fälle seien immer noch in polizeilicher Bearbeitung, informiert ein Sprecher des Polizeireviers am Montag, ohne Details zu nennen.

Wachsende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt

In Harzgerode spielte die jüdische Gemeinde lange eine wichtige Rolle. „Wenn es die jüdische Gemeinde hier nicht gegeben hätte, hätten wir nicht diese Entwicklung genommen“, sagt Weise, „das jüdische Leben ist uns näher als man denkt.“

Als Lenker und Leiter hätten Menschen jüdischen Glaubens das Leben entscheidend mitgeprägt. „Obwohl die Zahl der Juden Ende des 19. Jahrhunderts stark zurückging, bekamen sie als Unternehmer eine wachsende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt“, schreibt Karl-Heinz Börner in „Jüdisches Leben in Anhalt“.

Das Eisenwerk L. Meyer war mit 500 Beschäftigten der größte Industriebetrieb im Kreis Ballenstedt; die Pulvermühle und die Eisenhütte hatten jüdische (Mit-)Inhaber. Auch politisch waren die jüdischen Gemeindemitglieder aktiv - im Stadtparlament bzw. im Stadtrat und im anhaltischen Landtag. Ende des 17. Jahrhunderts wurden die ersten Juden in Harzgerode erwähnt. 1803 lebten 93 jüdische Menschen in Harzgerode, 1933 waren es acht. 1940 starb die letzte jüdische Einwohnerin Harzgerodes.

Aufgearbeitete Geschichte auf 238 Seiten

Nicht nur einen Kranz hatte Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) am Montag dabei, sondern auch das gerade erst erschienene Buch „Jüdisches Leben in Anhalt“.

Auf 238 Seiten informieren die Autoren über das Leben der jüdischen Gemeinden in anhaltischen Orten, darunter Ballenstedt, Harzgerode und Gernrode, über Synagogen und Friedhöfe, über die Diskriminierung der Juden und schließlich die Zerstörung des jüdischen Lebens durch die Nationalsozialisten. Auch Initiativen der Gedenkkultur von Schulen, Vereinen und Gemeinden, Museen und Ortschaften sind aufgenommen (die MZ berichtete). „Das Buch zeigt, wie vielfältig das jüdische Leben in Anhalt war“, sagt Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Und auch wie vielfältig es in Harzgerode war. „Unsere jüdische Geschichte ist sehr gut aufgearbeitet“, so Weise. Karl-Heinz Börner beschreibt sie auf 14 Seiten. Vor sechs Jahren hatte er in der Reihe der Harzgeröder Hefte über die Harzgeröder Juden geschrieben.

„Jüdisches Leben in Anhalt“, Herausgeber: Kirchengeschichtliche Kammer der Ev. Landeskirche Anhalts, 2020, 240 Seiten, ISBN: 978-3-9819215-5-7, zahlreiche Abbildungen, 15 Euro. (mz)