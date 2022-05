Friedrichsbrunner Kinderheim hat drei bunte Holzhütten spendiert bekommen

Wie die von der Koba finanzierten Bauden in die Einrichtung eingebunden werden sollen.

Eifrig erkunden die Kinder und Mitarbeiter des Heims „Zur Tannenspitze“ in Friedrichsbrunn die drei neuen bunten Holzhütten in ihrem Garten.

Friedrichsbrunn/MZ - Wenn es in unseren Gefilden im Herbst kühler wird, zieht es Falken für gewöhnlich in wärmere Gegenden. Im Garten des Kinderheims „Zur Tannenspitze“ in Friedrichsbrunn gesellt sich der Zugvogel jedoch, zumindest als Namensgeber, zu zwei anderen Vogelarten, die im und um den Harz überwintern.