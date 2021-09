Frank-Walter Steinmeier ist zu Gast in Ballenstedt

Welchen Hintergrund der Besuch des Sozialdemokraten hatte und was er noch tat.

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist bei seinem Besuch in Ballenstedt mit Schülern ins Gespräch gekommen.

Ballenstedt/MZ - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat am Montag Ballenstedt besucht. Hintergrund ist das Projekt „Jugend entscheidet“, ein Programm der Hertie-Stiftung zur Förderung lokaler Demokratie und zur Stärkung der Jugendbeteiligung.

Ballenstedt ist eine von 10 Städten und Gemeinden bundesweit, die für die Teilnahme an „Jugend entscheidet“ ausgewählt worden. In diesem sollen die Jugendlichen überlegen, wie ihre Stadt aus ihrer Sicht attraktiver werden könnte – und sich auf ein Projekt einigen, das die Stadt umsetzen soll. Der Bundespräsident betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit „echter Gespräche“, die Zeit und Geduld, dem anderen zuzuhören, bräuchten. „Alle Heranwachsenden sollen sich gesehen und gehört fühlen.“

Nach einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt lief der Bundespräsident – gemeinsam mit dem Jugendlichen und dem kommunalen Team für das Projekt und diese Zeit für Gespräche nutzend – zu einer Grünfläche neben dem neuen Radweg. Dort wurde gemeinsam ein Baum gepflanzt. Denn neben dem Umbau des Hirschteiches zum Badesee und dem Bau eines Kletterparks ist eine Baumpflanzaktion ein Projekt, das die Jugendlichen gemeinsam herausgearbeitet haben.