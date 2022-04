Fördersegen in Millionenhöhe für Harzgerode

Marcus Weise, Bürgermeister von Harzgerode und zweifacher Vater, kommt zum Interviewtermin geradewegs aus der Kita. Was insofern relevant ist, als er direkt auf die Arbeit der Erzieher und Erzieherinnen in den Kindertagesstätten zu sprechen kommt. Hat zwar nur bedingt zu tun mit der Jahresbilanz, die er ziehen soll. Aber was gesagt werden muss, muss nun mal gesagt werden.