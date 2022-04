Feuerwehr muss in der Silvesternacht in Wernigerode und Blankenburg eingreifen

In Wernigerode stand der Balkon eines Fünfgeschossers in Flammen. In Blankenburg drohte ein Heckenbrand auf ein Wohnhaus überzugreifen

Ein Balkonbrand in der Silvesternacht hat in der Kopernikusstraße in Wernigerode einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht.

Wernigerode - Schreck in der Silvesternacht: Gegen 23.28 Uhr wurde die Feuerwehr in Wernigerode alarmiert. In der Kopernikusstraße im Wohngebiet Burgbreite stand ein Balkon in der obersten Etage eines Wohnblocks lichterloh in Flammen.