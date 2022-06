Feuer zerstört Gartenhaus in Thale

In Thale ist am Sonntag im Neuen Weg ein kleines halboffenes Gartenhäuschen abgebrannt.

Thale/MZ/UM - Eine Gartenhütte in Thale ist am Sonntagabend bei einem Brand zerstört worden. Die Feuerwehr Thale wurde gegen 17 Uhr zu einem Gebäudebrand im Neuen Weg in Thale alarmiert.