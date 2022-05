Lost Place im Harz FDGB-Hotel „Hermann Duncker“: Geister der Geschichte im Ferienheim Fadenschein

Drei Jahrzehnte Tourismusentwicklung haben in einem der renommiertesten Häuser im Harz-Örtchen Schierke am Brocken kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Der Lost Place zieht heute nur noch Ausflügler besonderer Art an.