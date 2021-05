„Fangprämie“ flopt, trotzdem bleibt sie bestehen

Thale - Thale setzt ein „Kopfgeld“ aus - mit dieser Nachricht gelangte die Bodestadt im Frühjahr 2020 weit über die Harzregion hinaus in die Schlagzeilen. Doch was ist ein reichliches Jahr später aus der „Fangprämie“ geworden, die für Hinweise gezahlt werden sollte, die in Fällen von Vandalismus zum Fassen des Täters führen, und die damals eine der ersten derartigen Belohnungen in Sachsen-Anhalt war? Die MZ hat im Rathaus nachgefragt.

„Da wir seit Ausruf der Prämie keinerlei diesbezügliche Hinweise erhielten, welche letztlich zur Ergreifung eines Täters führten, blieb der erhoffte Erfolg bis dato leider aus“, berichtet Philipp Zedschack, der Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit im städtischen Bauamt. So habe sich die Situation nach Einschätzung der Stadtverwaltung im Grunde nicht signifikant verändert, trotz des seit nunmehr 14 Monaten in Aussicht gestellten finanziellen Anreizes in Höhe von 1.000 Euro.

„Nichtsdestotrotz sind auch unsere Fühler in alle Richtungen ausgestreckt, um Informationen zu Verursachern zu sammeln.“ Zedschack schildert, dass auch zu diesem Zweck der Hauptausschuss für dieses Jahr wieder die Finanzierung einer von einer privaten Sicherheitsfirma gestellten City-Streife beschlossen hatte. „Möglicherweise kann die City-Streife Täter auf frischer Tat ertappen“, fasst der Abteilungsleiter den erhofften Effekt in Worte, „aber auch durch stetige Präsenz Täter von ihren Taten abhalten.“

Im Zuge der Corona-Pandemie, stellt Zedschack fest, sei die Polizeipräsenz in den vergangenen Monaten in Thale höher gewesen als in den Vorjahren. „Allerdings genügt diese unserer Meinung nach bei Weitem nicht, um Erfolge erzielen zu können“, schätzt der Abteilungsleiter ein.

Ein erster Schritt würde ihm zufolge darin bestehen, auch in Thale zumindest tagsüber Regionalbereichsbeamte dauerhaft einzusetzen. Dies, so Zedschack, würde Präsenz signalisieren und den Bürgern den notwendigen polizeilichen Service ermöglichen. Es ergebe sich die subjektive Einschätzung, dass nach der Polizeireform und der damit einhergehenden Schließung der Revierkommissariate in den kleineren Orten die Lage keineswegs entspannter sei und das Sicherheitsgefühl der Bürger sich verschlechtert habe.

Ob er sich unsicherer fühle als noch vor ein paar Jahren, könne er nicht sagen, nimmt Anwohner Günter Schüler am Sonnabend im Musestieg Stellung. Sicher sei jedoch, dass die Graffiti-Schmierereien in der Stadt allmählich überhandnähmen.

Er zeigt auf die Rückwand einer nahe gelegenen Garage, auf der zwischen bereits durch Sprühfarbe unkenntlich gemachter Kritzelei die Worte „Nazis? Ja“ prangen. Belästigt, betont Schüler, fühle er sich durch solchen Unfug - bedroht aber nicht. Es steckten wohl Jugendliche dahinter, die nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen wüssten, äußert der Senior einen Verdacht, den in der Stadt viele seiner Mitbürger teilen.

Philipp Zedschack will sich in diesem Kontext zu keiner Mutmaßung hinreißen lassen. „Ob es sich im Großteil der Fälle um jugendliche Verursacher handelt, kann bisher offiziell unserer Kenntnis nach nicht bestätigt werden“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. So oder so rechtfertigten fehlende Freizeitangebote aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht die Beschädigung fremden Eigentums. „Schließlich handelt es sich hierbei nicht um einen Kavaliersdelikt“, fügt Zedschack hinzu.

Nach Kenntnis des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt ist Thale weiterhin die einzige Stadt im Land mit einer allgemeingültigen „Petzprämie“, wie dessen Geschäftsführer Jürgen Leindecker mitteilt. Die Prämie solle weiter bestehen bleiben, kündigt Philipp Zedschack an - und hoffentlich dazu führen, dass Täter gestellt und bestraft würden, um Geschädigte zu schützen und Straftaten zu reduzieren.