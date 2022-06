Sagenumwobene Region Excalibur im Harz? Warum ein Schwert in einem Felsen steckt

Im Ausläufer des Harzes in Biesenrode steckt ein Schwert in einem Felsen. Es erinnert an das Schwert Excalibur, welches in einen Stein gerammt wurde und der Legende nach nur von dem wahren zukünftigen Herrscher herausgezogen werden kann. Das Schwert im Harz ist noch heute fest im Felsen verankert. Wer es wohl befreien kann?