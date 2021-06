Allrode - Es war durch das Martinshorn schon weit vor seiner Ankunft vor dem Feuerwehrgerätehaus zu hören: das neue Mannschaftstransportfahrzeug, kurz MTF, der Freiwilligen Feuerwehr Allrode. „Endlich ein Fahrzeug mit mehr Platz für alle“, freut sich Ortswehrleiter Frank Ulrich. Er konnte am Freitag den Schlüssel aus den Händen von Autohändler Thorsten Elbe entgegen nehmen, der das Fahrzeug hergefahren hatte. Das Fahrzeug auf Basis eines Ford Transits wurde vom Autohaus Ackert in Halberstadt umgebaut und mit der notwendigen feuerwehrtechnischen Ausstattung wie Digitalfunk und Blaulichtbalken mit Martinshorn versehen. Um die Wahrnehmung und damit Sicherheit bei Einsätzen bei Nacht zu erhöhen, wurde das Fahrzeug mit einer Heckwarnanlage und einer reflektierenden Warnbeklebung ausgestattet. Neben der Einsatzabteilung steht dieses MTF insbesondere der Jugendfeuerwehr für ihre unverzichtbare Nachwuchsarbeit zur Verfügung, sagt Tino Gehrke, stellvertretender Ortswehrleiter.

Funkrufname „Florian Allrode 19“

Der Ford Transit in Feuerwehrrot verfügt über 170 PS, Frontantrieb sowie eine Anhängerkupplung. Das Fahrzeug ist in der langen Version ausgeführt, um den größeren Kofferraum noch für die Einsatzzwecke speziell zu beladen und mit einem Regalsystem auszustatten, wie Ortswehrleiter Frank Ulrich erläutert. Neun Sitzplätze stehen der Mannschaft jetzt zur Verfügung. Aufgrund der Pandemie darf gegenwärtig nur in Staffelstärke - also sechs Feuerwehrkameraden pro Fahrzeug - ausgerückt werden, so Ulrich weiter.

Das Fahrzeug, welches auf den Funkrufnamen „Florian Allrode 19“ hört, ersetzt den mehr als 20 Jahre alten VW-Bus. Infolge des Alters und der Art der Nutzung zeigte der zuletzt einen erheblichen Verschleiß und zunehmenden Reparaturbedarf.

Für vier Jahre wird das Fahrzeug geleast

Die Feuerwehr Allrode erhielt 45.000 Euro für das neue Fahrzeug, das aufgrund der Haushaltslage für vier Jahre geleast wird. „Die Entscheidung zur Ausstattung stand lange zur Diskussion, wir haben lange daraufhin gearbeitet“, betont Ortsbürgermeister Wolfgang Kurch (parteilos) bei der feierlichen Übergabe. Brandschutz und Hilfeleistung zugunsten der Bürger werde auch während der Corona-Pandemie in vollem Umfang von den Freiwilligen Feuerwehren geleistet. Durch das neue Fahrzeug werde auf jeden Fall die Schlagkraft der Wehr erhöht, und sie könne sich dadurch neuen Aufgaben stellen.

Thales Bürgermeister Maik Zedschak wünschte den aktiven Kameraden stets eine gute Fahrt und dass sie selbst wieder gesund nach Hause kommen mögen. Er dankte den Mitgliedern für ihr persönliches Engagement und sagte der Stadtfeuerwehr und allen Ortsfeuerwehren weiterhin eine bestmögliche Unterstützung zu. Auch er habe als kleiner Junge davon geträumt, in einem Feuerwehrauto mit Blaulicht zu fahren, so Zedschak.

Beförderung für Toni Grützemacher

Die alte Stadtwehrleitung unter Rainer Braune und Andreas Koch habe die Bestellung des Fahrzeugs noch mit auf den Weg gegeben. Die neue Stadtwehrleitung unter Führung von Steffen Bornemann mit seinen Stellvertretern Sven Bauer und Markus Kammerer konnte das Fahrzeug nun feierlich übergeben. Weiter wurde in diesem festlichen Rahmen Toni Grützmacher zum Feuerwehranwärter befördert. Ortswehrleiter Frank Ulrich überreichte ihm dazu die passenden Schulterstücke für seine Uniform, und vom Förderverein gab es eine dunkelblaue Strickjacke. Der 16-Jährige hat bereits den Grundwehrdienst erfolgreich absolviert. (mz)