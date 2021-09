Ein Spielfeld statt wilde Wiese in Ditfurt

So könnte es demnächst im Feiherr-vom-Stein-Park hinter der Kita in Ditfurt bald aussehen.

Ditfurt/MZ - Ein Korb mit Netzen aus Metall, ein paar Bänke, eine quadratische Fläche ohne Linien. Trotz simpler Ausstattung haben sich Jugendliche aus Ditfurt bereits vor zwei Jahren für einen Streetballplatz starkgemacht.

„Ich habe damals einen handgeschriebenen Brief von Kindern bekommen, die gern Basketball spielen, aber keine geeignete Fläche im Ort finden“, sagt Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP). Ein paar Körbe werfen, sich treffen und in lockerer Atmosphäre gegeneinander antreten – ohne Vereinszugehörigkeit, ohne Kosten, ohne starren Zeitplan. Das waren die formulierten Wünsche in dem handschriftlichen Brief der Kinder von damals.

Baufirma wurde schon beauftragt

Nun sind alle Hürden genommen und eine Ditfurter Baufirma mit der Umsetzung beauftragt. Von der Projektidee und Entwicklung habe es einige Zeit gedauert, aber nun gehe es in den nächsten Tagen los, so Hellmann. Der Streetball-Platz entsteht im Freiherr-vom-Stein-Park hinter der Kita, neben dem Weg zum Friedhofsgelände. Das Spielfeld werde 15 mal 15 Meter groß und der Boden mit einem speziellen Gummi-Granulat für Ballspiele beschichtet. Dazu ein Korb mit einem Metallnetz, ein paar Bänke und Papierkörbe. Rund 26.000 Euro sind für den Streetballplatz im aktuellen Haushalt eingestellt worden, zu 90 Prozent werde er vom Land gefördert. Ein wenig teurer als ursprünglich geplant – 7.500 Euro Mehrkosten durch gestiegene Baupreise – wurde die Vergabe auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen.

In Ditfurt entsteht ein Streetballplatz im Freiherr vom Stein Park. Foto: Uta Müller

„Die Pandemie macht es nötig, Dinge neu zu denken“, so Hellmann. Und weil das Sportleben stark eingeschränkt war, gilt es dafür neue Nischen aufzutun und Anlaufstellen für Jugendliche zu schaffen. Niemand im Ort solle zurückbleiben, so Hellmann. Nun bekommen die Jugendlichen wieder einen Treffpunkt im Ort, damit sich der Nachwuchs auch in den Abendstunden und bei gutem Wetter draußen treffen kann. „Ich will die Jugend nicht an den Rand drängen“, sagt der Bürgermeister.

Geschichte begann in Harlem

In den nächsten Wochen entsteht für ballsportbegeisterte Kinder und Jugendliche ein neues Spielfeld im Freiherr-vom Stein-Park. Dort können die Mädchen und Jungen beim Streetball zwanglos ein paar Körbe werfen. Streetball ist eine Wortschöpfung aus den Wörtern „street“ und „basketball“. Der Legende nach begann die Erfolgsstory des Streetballs 1947 mitten im New Yorker Stadtteil Harlem. Ein Lehrer wollte Jugendliche mit sozial schwachem Hintergrund für das College begeistern und von der Straße holen. Dazu veranstaltete er ein Basketballturnier. Das Spiel wird, wie der Name schon sagt, auf der Straße – oder wie in Ditfurt nun auf dem Spielfeld im Freiherr-vom-Stein-Park – gespielt, wo bisher nur eine Wiese war. Die Sportart hat einfache Regeln und kommt im Unterschied zum klassischen Basketball ohne Schiedsrichter aus. Dies fordert von den Kindern und Jugendlichen vor allem Konfliktfähigkeit, Toleranz und Fair Play.

Wenn der Platz eröffnet wird – noch vor dem Winter, so ist der Plan –, lädt Matthias Hellmann die Kinder von damals ein, um ihnen ihr Projekt zu präsentieren. Diese sind jetzt Jugendliche und haben den Ort verlassen.