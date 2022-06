„Eddi“ ist mehr als ein Notnagel für die Wedderslebener

Susi Fischer bestückt das Kaffeeregal, in dem sich eine Auswahl der in Weddersleben gerösteten Samocca-Sorten findet.

Weddersleben/MZ - Waren in die Regale räumen, Kunden begrüßen und bedienen, Wechselgeld abzählen - die Arbeit in einem Supermarkt unterteilt sich in viele Aufgaben, die jeweils gewisse Fertigkeiten erfordern. Als Mitarbeiterinnen des Eddi-Markts in Weddersleben bringen Susi Fischer und Jana Schuhmann die nötigen Voraussetzungen mit. Sie sind ein eingespieltes Team, gehen motiviert, zuverlässig und gut gelaunt ihrer Tätigkeit nach. Kein Wunder, dass die Einkaufsmöglichkeit im Dorf gut ankommt - und das seit mittlerweile fünf Jahren.