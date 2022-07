Durch die Stadt bummeln und gucken

An der Ecke zur Schloßstraße hat der Künstler Pigmentschnitzer seine Staffelei aufgestellt und zeigt an einem Ölgemälde, wie er Zeitepochen mischt.

Ballenstedt - Der Kunstkurort Zauberberg, den der Ballenstedter Verein „heimatbewegen 2019“ auf dem Großen Ziegenberg aufgemacht hat, eröffnet sich in diesem Jahr - nicht zuletzt coronabedingt - in der Ballenstedter Altstadt. Mit „Kultur im Schaufenster“ formuliert der Verein eine freundliche Aufforderung, sich in der eigenen Stadt wieder einmal genauer umzusehen. Bis zum 31. Juli wird der Leerstand vieler Ladengeschäfte von der Allee bis zur Schloßstraße genutzt, um bildenden Künstlern ein Podium zu geben, die in den Schaufenstern vor allem Malerei und Fotografie präsentieren.