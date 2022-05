Hereinspaziert mit der süßen Überraschung: Beim Dreh von „Deutschland sucht den Superstar“ in Wernigerode spielte nicht nur Gesang eine Rolle, sondern auch Essen.

Wernigerode - Der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht es nur um Gesang? Weit gefehlt. Wie in der aktuellen Staffel der Casting-Show zu sehen ist, testeten die drei Musikprofis bei den Dreharbeiten in Wernigerode auch gern, was der Harz kulinarisch zu bieten hat.