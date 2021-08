Drogensüchtiger Ballenstedter kommt in Entziehungsanstalt

Magdeburg/Ballenstedt/MZ - Der 22-jährige Ballenstedter, dem vorgeworfen wurde, seine Mutter vergewaltigt zu haben, wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Das hat das Landgericht Magdeburg entschieden. Aus Sicht der fünften Strafkammer habe der Ballenstedter die Tat im Zustand rauschbedingter Schuldunfähigkeit begangen, sagte Claudia Lanza-Blasig, Sprecherin des Landgerichtes Magdeburg.

Nach Auffassung der Kammer bestehe die Gefahr, dass der 22-Jährige infolge seiner Abhängigkeit weitere Straftaten begehen könnte. Daher wurde die Unterbringung angeordnet. Laut Anklage soll der 22-Jährige am Morgen des 15. Dezember 2020 in der Wohnung seiner Mutter in Ballenstedt aufgetaucht, in ihr Schlafzimmer gegangen sein und sie gewürgt haben.

Dann, so schilderte es der Staatsanwalt beim Prozessauftakt am 7. Juni, habe er der Frau ein Messer an den Hals gehalten. Die Mutter habe versucht, sich zu wehren; sie habe nach dem Messer gegriffen und sich dabei geschnitten. Der Sohn habe seine Mutter erneut bis an den Rand der Ohnmacht gewürgt und sie dann vergewaltigt.

Der 22-Jährige wurde verhaftet; weil Anzeichen für eine psychische Erkrankung durch Drogenkonsum vorlagen, wurde später ein sogenannter Unterbringungsbefehl erlassen. Seit Januar saß der Ballenstedter im Maßregelvollzug.

Im Prozess vor dem Landgericht war nach der Verlesung der Anklage die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Das Gericht war einem entsprechenden Antrag der Verteidigung gefolgt:

Wenn das Sexualleben des 22-Jährigen und das Verhältnis zu seiner Mutter in der Öffentlichkeit erörtert würden, dann würden damit seine „schutzwürdigen Interessen verletzt“, hatte die Verteidigung argumentiert. Der 22-Jährige ist der Bruder des 24-Jährigen, der derzeit wegen versuchten Mordes vor Gericht steht.