Drogen und Alkohol im Spiel: Junger Autofahrer verursacht schweren Unfall in Blankenburg

Blankenburg (vs) - Ein betrunkener und unter dem Einfluss von Drogen stehender Autofahrer verursachte am späten Freitagabend (10. Dezember) einen schweren Unfall in Blankenburg. Dabei wurde eine Frau (59) leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-jähriger VW-Fahrer gegen 22.20 Uhr auf der Mauerstraße unterwegs. In einer Kurve kam er mit seinem Wagen nach rechts auf den Fußweg ab und kollidierte dann mit dem Mercedes einer 59-jährigen Fahrerin. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme gab es für die Polizisten einige unerfreuliche Überraschungen: Der junge Unfallverursacher war betrunken (1,74 Promille), stand unter Drogeneinfluss (Amphetamine, Meth) und besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf. Zudem musste der 20-jährige eine Blutprobe abgeben.