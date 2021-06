Doch was haben die Täter entwendet?

Pansfelde/Ermsleben - Das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter genutzt, um in zwei Kindertagesstätten einzubrechen. Zum einen in die Kita-Außenstelle „Gänseblümchen“ in die Lange Straße in Pansfelde. Als der Kindergarten am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr öffnen wollte, stellte eine Mitarbeiterin fest, dass unbekannte Täter durch den Keller in das Gebäude gelangten. Hier durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Was genau entwendeten wurde, kann derzeit noch nicht genau gesagt werden.

Auch in die Haupt-Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Ermsleben im Falkensteiner Weg wurde am Wochenende eingebrochen. Unbekannte Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten so in den Kindergarten. Auch hier wurden alle Räume durchwühlt. Eine Auflistung des Diebesgutes erfolgt noch. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in besonders schweren Fall.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen. (mz)