Dieses Freibad ist bei vielen Senioren beliebt

Westerhausen - Im Freibad in Westerhausen haben die Vorbereitungen auf die Badesaison vor wenigen Tagen begonnen - später als in anderen Orten. Eberhard Heintze, ehemaliger Ortsbürgermeister von Westerhausen, leitet den Arbeitseinsatz. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Es habe keinen Sinn, mit Gewalt zum 15. Mai fertig werden zu wollen, sagt er, zumal die Wassertemperatur im Mai gerade einmal 15 Grad Celsius betrüge. „Wir werden nichts übers Knie brechen.“ Seine Zielstellung für einen Öffnungstermin: „Es muss sich lohnen. Ab Ende Mai sind wir startbereit. Das Wetter ist ausschlaggebend.“

Laute Motorengeräusche dröhnen über die weitläufige Liegewiese. In den Wintermonaten haben Unkraut und Gräser große Teile der Platten um das Schwimmbecken überwuchert. Enrico Krause, Mitarbeiter der Stadt Thale, rückt ihnen mit dem Freischneider zu Leibe.

Er und seine drei Kollegen sind als Gemeindearbeiter auch für die Säuberung der Anlage zuständig. In kurzer Zeit haben sie bereits die Liegewiese gemäht, die Hecken am Beckenrand in Form geschnitten und das Volleyballnetz am Spielfeld auf der Liegewiese gespannt. Jetzt sind die Gehwege an der Reihe.

Ungestört vom Lärm und Krauses Betriebsamkeit schwimmt indes ein Entenpärchen durch das grünlich trübe Wasser des Schwimmerbeckens, nicht ahnend, dass sein Domizil Zentimeter für Zentimeter trockengelegt wird. Damit das Becken gesäubert werden könne, werde das Wasser abgelassen, erläutert Eberhard Heintze den Ablauf.

Der Wasserspiegel ist bereits deutlich erkennbar gesunken. Enrico Krause legt den Freischneider regelmäßig beiseite, um mit einer überdimensionierten Scheuerbürste die Verkrustungen und Verunreinigungen rings um den Beckenrand zu entfernen.

Das Ablassen des Wassers sei immer eine heikle Angelegenheit, erklärt Eberhard Heintze, denn das Grundwasser übe enormen Druck auf die Bodenplatte und die Seitenwände aus. „Wenn das Becken ausgepumpt wird und wir auf Höhe des Grundwasserspiegels kommen, müssen wir den Grundwasserspiegel niedrig halten, damit er nicht die Bodenplatte anhebt.“

Beim Befüllen sei es – „logischerweise“ – genau umgekehrt. Das Grundwasser werde so lange abgepumpt, bis das Becken auf Höhe des Grundwasserspiegels befüllt sei. Wenn der nötige Gegendruck da sei, könne die Pumpe abgestellt werden. Heintze kennt sich aus. Seit 27 Jahren kümmert er sich bereits um das Freibad, 25 davon als städtischer Angestellter.

Wenn das Becken komplett leer sei, werde es abgespritzt und gesäubert. Im nächsten Arbeitsschritt wollen Heintze und seine Mitarbeiter dann Risse und andere beschädigte Stellen ausbessern und im Anschluss alles neu streichen. Letzteres ginge sehr zügig, da die Farbe schnell trocknen würde.

Für den Spielplatz wurde ein Sonnensegel gekauft, das für Schatten sorgen soll. Foto: Almut Hartung

„Wenn alle zur Verfügung stehenden Leute dran arbeiten, ist das an einem Tag fertig“, lautet seine Einschätzung. Circa 3.400 Kubikmeter fasse das Becken, das an der tiefsten Stelle 1,70 Meter tief ist. Das Befüllen mit frischem Trinkwasser dauere etwa eine Woche, erklärt Eberhard Heintze weiter. Vor der Eröffnung würde die Wasserqualität zweimal kontrolliert, während der Saison dann laufend durch den Landkreis überprüft.

15 Jahre sei das Becken inzwischen alt, schätzt Heintze. Verglichen mit anderen Bädern in der Region liegt das Freibad in Westerhausen mit zwei Euro Eintritt für Kinder und drei Euro für Erwachsene für einen ganzen Tag eher im unteren Preissegment. Es gibt weder Planschbecken noch eine Rutsche oder einen Sprungturm.

Eberhard Heintze ist mit den Besucherzahlen der vergangenen Jahre dennoch „mehr als zufrieden“, wie er sagt. Selbst in Coronazeiten sei das Bad gut besucht gewesen. „Bei uns ist der Vorteil, dass man im Becken überall stehen kann. Viele ältere Leute kommen, um ihre Bahnen zu schwimmen. Sie stellen sich zum Ausruhen hin“, so Heintze. Deswegen gebe es auch keinen Sprungturm. „Die Leute sollen sich hier erholen“, sagt er.

Der Betrieb des Freibades sei teuer, bestätigt Heintze. Aber: „Wir wissen, dass wir den Bürgern in der Region verpflichtet sind, ein bisschen was zu bieten.“ Darum habe man das Volleyballfeld gestaltet und ein Sonnensegel für den Kinderspielplatz gekauft.

Der Einheitsgemeinde Thale sei es zu verdanken, dass das Bad offen sei, gerade vor dem Hintergrund, dass die Gelder in vielen Gemeindehaushalten immer weniger würden. „Man kann nicht auf Teufel komm raus wirtschaften“, betont Eberhard Heintze. Man müsse wissen, dass das Freibad niemals kostendeckend sein könne.

Während die Arbeiten auf dem Gelände voranschreiten, sind die Tische und Stühle am Kiosk noch in ihrem Winterquartier verstaut. „Der Pächter ist natürlich in der Bredouille“, sagt Heintze mit Blick auf die Corona-Notbremse. Ein Termin fürs Anbaden werde kurzfristig festgelegt, so Heintze, je nach Wetterlage und politischer Entscheidung zur Pandemielage. Bis das Freibad seine Tore öffnen darf, hat dann vielleicht auch das Entenpaar ein neues Zuhause gefunden. (mz)