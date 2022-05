Unwetter sorgt für Probleme im Harz: Diese Straßen waren am Donnerstagabend noch gesperrt

Sturm "Ylenia" hat im Harz beträchtliche Schäden angerichtet. Viele davon waren auch am Donnerstagabend noch nicht beseitigt.

Bei Gernrode war ein Baum umgekippt, seine Spitze blieb in einem anderen hängen.

Landkreis Harz/MZ - Nach dem Sturm haben einige Straßen im Landkreis am Donnerstag noch nicht beräumt werden können. Das betraf die Kreisstraße zwischen Elend und Sorge (K 1353) und auch das Trecktal (K 1347) sowie die K 1351, abgehend von der Bundesstraße (B) 81 in Richtung Stiege, sowie die K 1352 von Stiege in Richtung Rotacker. „Es wird mit weiteren Sperrungen gerechnet, die nicht zeitnah beräumt werden können“, prognostizierte Dennis Schlehuber, Leiter des Kreisstraßenbauhofs, um die Mittagszeit. Zudem sei, wie er sagt, für den Oberharz Schneefall gemeldet, eine Beräumung durch den Winterdienst sei fraglich.