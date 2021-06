Diebe stehlen 50 Reifensätze in Harsleben

Harsleben - Zwischen dem 11. und 13. Juni gelangten unbekannte Täter auf das Firmengelände eines Reifenlagers am Galgenberg in Harsleben. Dazu durchtrennten die Täter die Umfriedung und hebelten das Lager auf. Es wurden über 50-Rädersätze entwendet. Der derzeitige Schaden wird mit über 50.000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Es werden in diesem Zusammenhang dringend Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. 50 Reifensätze abzutransportieren benötigt einer gewissen Planung. Wer hat im Tatzeitraum Täter vor Ort beobachtet oder einen größeren Transporter gesehen, der sich in der Nähe des Reifenlagers aufgehalten hat? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen. (mz)