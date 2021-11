Die Schützengilde zu Harzgerode 1475 sucht händeringend Nachwuchs

Was der Verein dafür macht, welche Verantwortung er trägt und was er vorhat.

Harzgerode/MZ - Ihre besondere Verantwortung trägt die Schützengilde zu Harzgerode 1475 im Namen. Hans-Dieter Eckerdt, ihrem Vorsitzenden, geht es um die Jahreszahl. Sie zeugt von der Gründung. Eine Kopie der Gründungsurkunde hängt heute im Vereinsraum. Das Original wird in Bernburg verwahrt.

Fast 550 Jahre, die verpflichten. „Wir sind der älteste Verein hier“, sagt Eckert, aber eben auch ein Verein, der inzwischen um Nachwuchs ringt. 30 Mitglieder – „das ist nicht so doll“, räumt er ein, auch wenn da schon wieder ein paar hinzugekommen sind. Vor ein paar Jahren war der Verein runter auf 20.

„Ich bin gern aktiv, ich müsste schon krank sein, um nicht herzukommen“

Zu den Neuen gehört Bärbel Münz-Krämer. Vorher war sie in Schützenvereinen mit 1.000 Mitgliedern und mehr. Jetzt ist sie eine von nur fünf Frauen im Verein. Mit ihrem Umzug in den Harz – sie und ihr Mann Rolf Krämer betreiben die Weinstube „Weinträubchen“ – traten sie der Schützengilde bei und mobilisierten auch Freunde und Verwandte. „Ich bin gern aktiv“, sagt die 65-Jährige, „ich müsste schon krank sein, um nicht herzukommen.“ Und so sind sie und Rolf Krämer am Start, wann immer es ihre Zeit zulässt. Er ist gerade dabei, das Visier seines Luftgewehrs neu zu justieren.

„Das ist eine Wettkampfdisziplin“, und wie in anderen Sportarten müsse das Werkzeug auch gepflegt, „die Waffe immer wieder ein bisschen perfektioniert werden“, sagt er, während seine Frau auf einer der drei 50-Meter-Bahnen trainiert. Die Schießzeiten auf der Anlage im Förstereiweg sind für sie „absolute Auszeiten“ vom Alltag, wie sie sagt. Aber das stetige Training hat sie wiederholt auch Schützenkönigin werden lassen.

Neben dem Königsschießen gibt es noch andere Wettbewerbe, zum Beispiel das Bratwurstschießen. Und auch mit den anderen Unterharzvereinen misst sich die Schützengilde. So finden regelmäßig Rundenwettkämpfe statt, und einmal im Jahr - demnächst ist es wieder so weit - wird der Stadtkönig ausgeschossen.

Werbetrommel wird kräftig gerührt

Und auch wenn die Konkurrenz in den eigenen Reihen dadurch größer würde: „Wir suchen händeringend Mitglieder“, sagt Eckerdt, grundsätzlich jeden Alters, vor allem aber Schützinnen und Jugendliche. Für Letztere liegt das Einstiegsalter mit dem Luftgewehr bei zwölf Jahren - einem Alter, in dem, so Eckerdt, viele schon in anderen Vereinen mitmischten. Ab 17 dürfen sie dann – die Einwilligung der Eltern vorausgesetzt – mit Kleinkaliber-Waffen schießen.

Um nach Außen zu tragen, wer die Schützengilde ist, was sie macht, öffnet sich der Verein ein Stück weit, lädt zu Vereinsfesten auf sein Gelände ein und veranstaltet einmal im Jahr, immer im August, einen großen Trödelmarkt. „Das zieht die Bevölkerung und wird auch sehr gut angenommen“, konstatiert Eckerdt, der unlängst auch vor den Auszubildenden der Harzgeröder Unternehmen, die zentral im Schloss begrüßt wurden, die Vereinswerbetrommel gerührt und schon mal auf das Flutlichtschießen hingewiesen hat. Das steht am kommenden Wochenende an.

„Wir haben das schärfste Waffengesetz“

Mit Veranstaltungen wie dem wollen die Mitglieder der Schützengilde für ihren, für den Schießsport begeistern. Ein Sport, der, wie der Vorsitzende findet, immer wieder zu Unrecht in Verruf gerate. Denn wenn irgendwo irgendetwas passiert ist, Waffen mit im Spiel waren, wird gern pauschalisiert, geht es gegen Sportschützen generell: „Das ist ärgerlich“, sagt Eckerdt, spricht von einer Art Sippenhaft, in die man genommen werde. Dabei betreibt man den Schießsport mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit. Geht auch gar nicht anders: „Wir haben das schärfste Waffengesetz.“ Und Sicherheit, sagt er, sei zu jeder Zeit oberstes Gebot.

Eckerdt, früher selbstständiger Tischler, kam erst durch seinen Sohn zur Schützengilde. Ende der 1990er war das. „Ich habe mal hingeguckt - und bin klebengeblieben“, sagt er. Was man mitbringen muss? Kraft und Konzentration. „Wer sich nicht konzentrieren kann, hat schon verloren“, erklärt er. Eckerdt half sein Hobby auch schon über schwere Zeiten hinweg. Beim Schießen konnte und kann er alles drumherum ausblenden. Das war in diesen Situationen hilfreich. „Da war ich froh, dass ich den Verein hatte.“

Und der blickt schon mit einem Auge schon auf das Jahr 2025, wenn 550 Jahre Schützengilde gefeiert werden können. Bis dahin soll sich auf dem Gelände auch noch einiges tun. Wie Eckerdt sagt, sei geplant, bis dahin eine Toilettenanlage zu installieren. Derzeit gibt es nur eine mobile Toilettenkabine. Das Vorhaben sei nicht nur baulich eine Herausforderung, sondern für einen vergleichsweise kleinen Verein wie seinen auch finanziell „ein ganz schöner Happen“.